「タコマ−オクラホマシティー」（２０日、タコマ）

右肩インピンジメント症候群のため、５月から負傷者リストに入っているドジャースの佐々木朗希投手がマイナー３Ａで２度目のリハビリ登板。四回途中、６０球を投げて３安打２失点（１自責）、与四球３、奪三振２だった。ストライク３９球、ボール２１球、最速は９７・８マイル（約１５７・４キロ）だった。

前回登板では最速１５４キロだったが、約３キロ上昇。登板後は「球数をしっかりこなせた、健康面も終わってからもいい状態。そこはいいかなと思います。１週間、出力を出すという意識してやってきて段階的に順調に上がって来た。満足はしてないが、いい感覚できている。続けていけばもう少し上がると思う」と振り返り、１００マイル（１６０・９キロ）復活に向けても「いますぐ出るかどうかはわからないが、段階的に良くなってきてますし、かみ合ってきたら投げられる数字だと思う。取り戻すのは時間掛かるかもしれないが、できると信じて、今やっていることを継続していきたい」と語った。

キャッチボールの段階から強めのボールを投げるなど試行錯誤を続けている中で「自分の中で１００マイル投げられる能力はあると思っている。そこの秘めているところを解放することが大事かなと思う」と前を向いた。表情にも柔らかさが出てきたことを指摘されると「パフォーマンス的にはまだまだ上に行けると思うんですけど、健康面の不安もないですし、技術的にも右肩上がりできているので、あと３、４マイル上げるために必要な部分、自分の中でできていないことが何個かあるので、それが合ってくればいくんじゃないかな。そこができるかできないかは別の話なんですけど、そういった部分では希望はあるのかなと思ってます」と、うなずいた。

苦しい状況が続いている中で「一度崩れてしまったというところではありますし、感覚だけでやってきたわけではないんですけど、自分の中である程度思うように投げれた時期もあった中で、同じようにやってるつもりができなくなっているところ。なんでそれができないのか、なんでできていたのか、それをより言語化できるように、あとはなんでかを頭の中で理解しながら投げられるように今はやっている。今は苦しい状況ではあるんですけど、これを越えたらすごく楽しみな部分はあるので、ひと踏ん張りかなと思っています」と、心境を明かした。

前回１４日の登板から中５日の調整の臨んだ試合。乱れたのは二回だ。先頭をスプリットで空振り三振を奪ったところまではよかったが、７番マストロブオーニにストレートの四球。初球にこの日９７・４マイル（約１５６・７キロ）を計測した。８番ライバスにはピッチクロック違反を犯すなどして連続四球。さらに捕手の二塁への悪送球が絡み、１死一、三塁にされると、９番マーローには１５２キロ直球を右犠飛で先制点を許した。

四回は先頭に３球連続スプリットを投げ込み空振り三振を奪うと、次打者にはフルカウントからこの日３つ目の四球を与えたところで球数は６０に達し、降板を告げられた。２番手が残した走者を返したため、２失点目が記録された。