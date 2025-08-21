“シン”おむすび両手に持った大谷翔平選手、ファミマ新CMは水樹奈々がナレーション
ドジャースの大谷翔平選手（31歳）が、“おむすびアンバサダー”を務めるファミリーマートの新CMに出演。8月26日より「シンおむすび二刀流、発表。」篇の放映を開始する。
今年2月にファミリーマートの“おむすびアンバサダー”に就任した大谷選手。
同社は継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」「『あなた』のうれしい」の一環として、2つの名店監修による、進化系（シンカケイ）と新贅沢（シンゼイタク）、2つの“シン”おむすびを展開する「シンおむすび二刀流、発表。」キャンペーンを8月26日から展開するが、それに合わせて放映する新CMに大谷選手が出演する。
今回のCMは、新商品の“シン”おむすびを両手に持ち、「シンおむすび、二刀流」を発表する記者会見風。また、新しいキービジュアルも公開された。
なお、CMのナレーションは声優の水樹奈々が務める。水樹は今回のCMについて「この度、ファミリーマートさんの新CM のナレーションを担当させていただくことになりました！私自身、食べることが大好きで、特に白米をこよなく愛する者としては、おむすびは生活必需品（笑）。美味しいおむすびを求めて食べ歩くこともあるので、今回のコラボおむすびが楽しみでたまりません！CM内で美味しそうに頬張る大谷選手が羨ましくなってしまいました（笑）。思わず食べたくなってしまうような高揚感を込めて収録させていただきましたので、みなさんぜひ一緒にお腹を鳴らしていただけたらと思います！」とコメントを寄せている。
