昨年退職して収入ゼロなのに「住民税」の支払いは必要？ 払えない場合はそのまま放置しても大丈夫？

収入ゼロでも住民税はかかるの？──課税の仕組みを簡単に解説

住民税は「前年1月1日～12月31日までの所得」に基づいて計算され、原則として翌年の6月から納付が始まります。そのため、今年まったく収入がなくても、昨年に収入があれば住民税は発生します。

一方で、前年の所得が一定以下であれば、住民税が非課税となる可能性もあります。つまり、今年の収入がゼロだからといって住民税がかからなくなるわけではなく、あくまで前年の収入状況に応じて納税義務が決まるのです。



退職後の納付方法は？ 一括徴収と普通徴収、どちらになる？

退職時期によって住民税の納付方法は変わります。1月から5月までに退職した場合は、最後の給与や退職金から「特別徴収」として一括徴収されるケースが多いです。一方、6月から12月に退職した場合は、お住まいの自治体から「普通徴収」の納付書が送られてくることが一般的です。

この場合は自分で金融機関などに出向いて支払う必要があり、年4回の分割払いか一括払いかを選ぶことができます。給与から自動的に引かれずに納付書が届いた方は、この普通徴収に切り替わっていると考えられるでしょう。



住民税が払えない……そのまま放置しても大丈夫？ 放置のリスクとは

住民税を期日までに支払わないと、まず延滞金が自動的に発生します。その後、自治体から催促状や督促状が届き、それでも応じない場合には電話連絡や担当者による訪問が行われることもあります。さらに滞納が長引くと、最終的に預金口座や給料などの差し押さえが自治体によって実行される場合があります。

しかも、住民税は債務整理をしても免除されないため、放置すればするほど家計に深刻な影響を与えてしまいます。支払えないからといって放置するのは非常に危険だということを覚えておきましょう。



困ったときは自治体へ相談を！ 分割・減免・猶予などの対応策

収入がゼロで支払いが難しい場合は、まずお住まいの自治体の窓口へ相談してみることが大切です。多くの自治体では、分割納付の制度や、一定期間支払いを待ってもらえる納税猶予の制度が用意されています。また、生活状況によっては住民税そのものを減額してもらえる減免制度が適用されることもあります。

例えば、失業状態が続いている場合や前年に比べて収入が大きく減少している場合、あるいは生活保護を受給している場合などが対象になるケースです。

「失業後3ヶ月以上かつ前年所得600万円以下」の人に対して減免を認めるなど、具体的な条件を設けている自治体もあります。どのような制度が使えるかは自治体ごとに異なるため、支払いが難しいと感じたら、まず早めに相談してみることが何よりも重要です。



まとめ

住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、今年の収入がゼロであっても納付義務が発生することがあります。退職時期などによって一括徴収か普通徴収かが異なり、特に普通徴収になった場合は納付書に従って自分で支払う必要があります。

もし支払いを放置すれば、延滞金の発生や督促状の送付、さらには差し押さえといったリスクに直結します。支払いが難しいときは決して1人で抱え込まず、自治体に相談することで分割納付、猶予、減免といった制度を利用できる可能性があります。

退職後の生活に不安を抱えている方も、制度を正しく活用することで安心につなげられるはずです。住民税の問題を放置せず、できるだけ早めに行動を起こすことをおすすめします。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー