MIXI、生成AI「ChatGPT Enterprise」を全社導入し1万7600時間を削減

2025年8月21日 12時32分 マイナビニュース

MIXIは8月21日、3月から全従業員に導入している「ChatGPT Enterprise」の活用について、月間約1万7600時間を削減していることを発表した。これは1人当たり月間11時間の業務効率化に相当し、利用者の99%が生産性向上を実感しているとのことだ。MIXIは月間1万7000時間以上を削減したという.