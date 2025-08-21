MIXIは8月21日、3月から全従業員に導入している「ChatGPT Enterprise」の活用について、月間約1万7600時間を削減していることを発表した。これは1人当たり月間11時間の業務効率化に相当し、利用者の99%が生産性向上を実感しているとのことだ。

MIXIは月間1万7000時間以上を削減したという

