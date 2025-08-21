【高校生に聞いた】今後役立ちそうだと思う教科の1位は？
Studyplusトレンド研究所は8月14日、学習管理アプリ「Studyplus」上で全国の高校1年生・2年生298人を対象に実施した「学びに関するアンケート」の結果を発表した。調査が行われたのは2025年6月16日〜23日の期間。
○1位は大人の学びとしても人気の高いあの教科
今後の人生に役に立ちそうだと感じる教科を尋ねたところ、「英語」が24.1%と、他を大きく引き離して1位となった。以下、2位「国語」(14.0%)、3位「社会」(12.9%)と続いた。
今後の人生に役に立ちそうだと感じる教科は?
一方、今後の人生でどう活かしたら良いかわからない教科として最も多く挙がったのは「美術」(20.8%)だった。「数学」(15.2%)、「音楽」「理科」(いずれも14.7%)がこれに続く。
今後の人生でどう活かしたら良いかわからない教科は?
学校の勉強以外で学びたいことについて分野ごとに聞いてみると、「社会科学(心理学・文化など)」(20.2%)が最多に。次いで、「ビジネス・経済(マーケティング・金融・経営・企業など)」(14.8%)、「国際交流(英語・海外留学など)」(14.5%)、「IT・テクノロジー(AI・プログラミング・アプリ開発など)」(12.5%)と続いた。
学校の勉強以外で学んでみたい・興味がある分野は?
