Mrs. GREEN APPLE、一番くじ第2弾発売決定 アクリルライト、ミニフィギュア、クッションなど
Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念した一番くじ『一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS』が、30日午前7時より全国のローソン店舗にて発売される。価格は1回750円。
【画像】ほしい…！ラストワン賞のクッション そのほか各賞アイテム
同商品は、Mrs. GREEN APPLEとして2度目の一番くじで、デビュー10周年記念のコンセプトフォトをデフォルメ化したPUNYBEANSイラストを軸にしたアクリルライトやミニフィギュア、アクリルペンスタンドなど、計6等級・28種（うちシークレット1種）とラストワン賞を用意。グッズはすべてバンドの世界観や10周年の節目を意識した仕様となっており、限定感のあるアイテムがそろう。
A賞のアクリルライトはPUNYBEANS仕様で約18cmのデザイン、B賞はコンセプトフォトが楽しめる約30cmのキャンバスボードをラインナップ。C賞のミニフィギュア（全4種）や、D賞のアクリルペンスタンド（全9種）もPUNYBEANS仕様となっている。また、ラバーコレクション（全8種）にはチャーム、タイ、コースターが含まれ、F賞ではA4・A5サイズのクリアファイルとステッカーがセットで展開される。
ラストワン賞には、オリジナルデザインのクッション（約35cm）が用意されており、最後の1個を引くと手に入る。さらに、B賞とD賞の全種をセットにした「ダブルチャンスキャンペーン」も予定されており、50セット限定で抽選配布される。
Mrs. GREEN APPLEは、10月からは自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』を控えており、グッズやコラボレーションの展開にも注目が集まる。
