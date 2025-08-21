ロッテリア、今月の「肉の日」 3枚のパティにパイン＆牛カルビ肉でハワイ気分
ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、27日から31日までの期間限定で、食べ応え抜群なキングサイズのバーガーをお得な価格で提供する「ロッテリア 肉（29）の日」を開催する。
【写真】ボリューム満点！『キング 絶品チーズバーガー』
8月の「ロッテリア 肉（29）の日」では、気軽にハワイ気分を楽しめる、ボリューム満点なハワイアンバーガーを提供。『キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー』は、ぜいたくに3枚重ねた牛肉100%のパティに、鉄板で焼いたパインや、甘めのソースで味付けした牛カルビ肉、自社製ベーコンを合わせ、フルーティーかつスモーキーな風味が特長のBBQソース、4種類のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品。
また、牛肉100％パティとレッドチェダーチーズを4枚ずつ重ね、とろ〜りチーズソースをトッピングした『キング 絶品チーズバーガー』も販売する。
【商品概要】
『キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー』1290円
ぜいたくに3枚重ねた牛肉100%のパティに、鉄板で焼いたパインや、甘めのソースで味付けした牛カルビ肉、自社製ベーコンを合わせ、フルーティーかつスモーキーな風味が特長のBBQソース、4種類のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ、ボリューム満点なハワイアンバーガー。
『キング 絶品チーズバーガー』1390円
牛肉100％パティとレッドチェダーチーズを4枚ずつ重ね、とろ〜りチーズソースなどとともにふんわりもっちり食感が特長のバンズで挟んだ。
【写真】ボリューム満点！『キング 絶品チーズバーガー』
8月の「ロッテリア 肉（29）の日」では、気軽にハワイ気分を楽しめる、ボリューム満点なハワイアンバーガーを提供。『キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー』は、ぜいたくに3枚重ねた牛肉100%のパティに、鉄板で焼いたパインや、甘めのソースで味付けした牛カルビ肉、自社製ベーコンを合わせ、フルーティーかつスモーキーな風味が特長のBBQソース、4種類のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品。
【商品概要】
『キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー』1290円
ぜいたくに3枚重ねた牛肉100%のパティに、鉄板で焼いたパインや、甘めのソースで味付けした牛カルビ肉、自社製ベーコンを合わせ、フルーティーかつスモーキーな風味が特長のBBQソース、4種類のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ、ボリューム満点なハワイアンバーガー。
『キング 絶品チーズバーガー』1390円
牛肉100％パティとレッドチェダーチーズを4枚ずつ重ね、とろ〜りチーズソースなどとともにふんわりもっちり食感が特長のバンズで挟んだ。