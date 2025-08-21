ひとりキャンプ＆旅行系の動画を投稿している女性YouTuber「mii camp 【女子ひとり徒歩キャンプ】」が8月15日、チャンネルを更新。ゲリラ豪雨のなかでキャンプをする様子を公開した。

【写真】ゲリラ豪雨に見舞われながら、きっちり仕事をこなしお酒も楽しむmii

mii campは、おもにソロキャンプや一人旅の動画を投稿している女性YouTuber。豪快な食べっぷりや癒されるナレーションなどが魅力で、2025年8月時点のチャンネル登録者は35万人だ。今回の動画は「Temu」のPRで、購入した商品を紹介している際にゲリラ豪雨に見舞われながらもキャンプを続行する様子を公開している。

miiはこれまでも「Temu」の案件について依頼が来ていたそうだが、条件があわず見送っていたという。今回は感じたことを忖度なしでレビューしていいという条件で合意したため、引き受けることになったとのこと。

当日は気温37℃の晴天予報で本来ならばキャンプ日和だが、目的地の公園に到着してしばらくすると、いつの間にか空が厚い雲に覆われている。miiは、悪天候への不安が募るなか「Temu」で購入した虫除けや空調服を紹介していた。

また、今回のキャンプでは「Temu」で買ったキッチン用品のみを使って料理に挑戦している。早速ご飯を食べるために準備をしていると、風が強くなってきたのでペグを打ち直すために外へ。しかし「打ち直せないレベルの雨だ！」とすぐにテントの中へ戻ってきていた。

その後は「なんとかペグ耐えてお願い！」と懇願しながらテントの中で待機。床面がないテントを使用していたため、水が入ってこないように隙間にシートを埋めて対策しているが、大雨でどんどん浸水していく。

そんな状況でも「Temu」の商品レビューは続行。購入したフルーツカッターでリンゴを切ろうとするが、形が悪いのかうまくいかなかった。突風で火が使えず換気もあまりできないため、とりあえずそのリンゴをかじっている。結果的に、ゲリラ豪雨で悪天候のなか、テントでリンゴをそのまま食べるというなんとも奇妙な状況になった。

最終的には、天気が良くなったタイミングで本格的な調理を再開。ニンニクともやし、肉をフライパンで豪快に炒めて、キムチ鍋の素を投入している。調理している間に太陽が出てきたため、完成した料理は外で食べていた。miiは「あのまま雨止まなかったらご飯食べれなかったし、もう本当どこかに避難しなきゃいけないレベルだと思ったんだけど、ゲリラ豪雨である意味ラッキーでした」とコメントしている。

動画のコメント欄では「ゲリラの中レビューおつかれ様 ただ逞しさは伝わりました」「無事で何よりです！でも 思わぬハプニングが動画的には面白いし、切迫した緊張感が伝わりましたね」などの反応が寄せられていた。

予期せぬ悪天候で不安そうな表情を見せていたmiiだが、そんななかでもキャンプを楽しむ逞しさに視聴者から反響が寄せられている。「mii camp 【女子ひとり徒歩キャンプ】」では、吹雪のなかでキャンプ飯を調理する動画やポイ捨てされた空き缶でキャンプ飯を作る動画なども公開されている。可憐な声や見た目に反して、時には過酷な環境に自ら訪れたり、サバイバルの知識を使ったりしてアウトドアを楽しむギャップが視聴者を惹きつけるのだろう。

（文＝小林嵩弘）