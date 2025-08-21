◇ナ・リーグ メッツ4―5ナショナルズ（2025年8月20日 ワシントンDC）

メッツの千賀滉大投手（32）が20日（日本時間21日）、敵地でのナショナルズ戦に先発。5回0/3を投げ、メジャー自己ワーストタイとなる5失点で5敗目を喫した。

2回までは相手打線を3者凡退と順調だったが、3回、先頭・クルーズに四球を与えたことをきっかけに1死満塁のピンチを招き、エイブラムズの適時打などで2点を先制された。

4回も先頭・デヨングに二塁打を浴びると、クルーズ、ミラスに連続タイムリーを浴び2失点。5回はベルにソロを浴び5点目を失った。

6回、先頭・リレに左前打を許したところで降板となり、5失点はメジャー1年目の23年5月11日のレッズ戦以来、メジャー自己ワーストタイ。今季成績は20試合で7勝5敗、防御率2・58となった。

チームは6回にアロンソ、マクニールの適時打で3点を返したが、あと一歩及ばなかった。

ナショナルズの小笠原慎之介は5―4の7回に3番手で登板し、リンドアを一飛、ソトをニゴロ、マルテを空振り三振とメッツ上位打線を3者凡退に封じた。