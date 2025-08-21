¡ÖÄÞ¤Ï¤¬¤¹¤Ê¤É¡¢¤¿¤á¤é¤¦»ÄÇ¦¤Ê¹Ô°Ù¼Â¹Ô¡×Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Ç½»¿Í¤ÎÃËÀ¤òÇû¤Ã¤Æ¸½¶â¤Ê¤ÉÃ¥¤¦¡È°Ç¥Ð¥¤¥È¡É¶¯Åð ¼Â¹ÔÌò¤ÎÃË¤Ë¸¡»¡¤¬Ä¨Ìò13Ç¯µá·º ÅìµþÃÏºÛ
Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Î½»Âð¤ÇµîÇ¯11·î¡¢¹âÎðÃËÀ¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¶¯Åð½ý³²¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò13Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢»³ÆâÍµÂÀÈï¹ð¡Ê30¡Ë¤ÏµîÇ¯11·î¡¢Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Î½»Âð¤Ç½»¿Í¤ÎÃËÀ¡ÊÅö»þ78¡Ë¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½97Ëü±ß¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯Åð½ý³²¤È½»µï¿¯Æþ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡Ê21Æü¡Ë¤ÎºÛÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÂ¤ÎÄÞ¤ò¤Ï¤¬¤¹¤Ê¤É¡¢»Ø¼¨Ìò¤«¤é»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤¿¤á¤é¤¦¤è¤¦¤Ê»ÄÇ¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢»³ÆâÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¨Ìò13Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¡Ö»Ø¼¨Ìò¤¬¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¢¡Ö»³ÆâÈï¹ð¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆ»¶ñ¤Ç½¾Â°Åª¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Ä¨Ìò5Ç¯¤¬ÁêÅö¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤ÎºÇ¸å¡¢»³ÆâÈï¹ð¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¤±¤¬¤¬¼£¤Ã¤Æ¤â¿´¤Î½ý¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤Ç¿§¡¹¤Ê¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï¡¢º£·î¡Ê8·î¡Ë27Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢´ØÅì¤ÇÁê¼¡¤¤¤À°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð»ö·ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÀè·î¡Ê7·î¡Ë¡¢»³ÆâÈï¹ð¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¨Ìò8Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
