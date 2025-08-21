落語家の桂福團治が２１日、大阪市内で「桂福團治芸歴６５年記念公演」（１１月２９日、大阪松竹座）の取材会に出席した。

上方落語界最古参の福團治は「６０周年の時も松竹座でやらせていただきまして、６０年間やってきた思い出体験をお話させていただきました。今回も色々と考えています。当日のお楽しみです」と笑った。今は身にあった舞台になってきていると語り「人情落語を今やっておりますので、その中に含まれた話や人の情というものを、これから伝えていきたい」と意気込んだ。

今年１０月２６日で８５歳を迎える。声のハリ、肌つやもいいが、健康の秘訣（ひけつ）として散歩を挙げた。「運転免許証を返納してから歩くようになりました。１駅手前でおりて歩くとかね。立ち上がると腰が痛いんです。病院にしょっちゅう行っていたんですよ。ドクターも『この年齢だから大丈夫です』って。そう言われると安心しますよ」とほほ笑む。般若心経を１０回唱えたり、時にはカラオケにも行っており「これが滑舌のトレーニングになっているのかな」とほほ笑む。

６０周年からの５年間は、世の中のコロナ禍もあり、大きく変化した。福團治が行っていた全国での公演も次々と中止となり、今後については「６５周年が終わったら、すべての地位、名誉、財産などは求めない。全国を回りながら皆さんにお話を聞いてもらう。そういうのが一つの夢です」と目標も掲げた。落語を「総合個人プレー」と例え「これからも日本の伝統文化として続けていくべきだし、伝えていくべき。我々の使命でもあると思っています」と力強く語った。