お笑いトリオ「安田大サーカス」のHIROさんが、愛車のスクーター、HONDA PCX160で和歌山をツーリングした様子をインスタグラムで公開しました。

【写真を見る】【 安田大サーカス・HIRO 】愛車のPCX160で 和歌山バイク旅「高野山行って飯でも行こう思ったが」飲食店が軒並み定休日





今回のツーリングはバイクショップからスタート。店舗の看板の前で、愛車のPCX160とともに、満面の笑みを浮かべてポーズを決める画像を投稿。

ツーリングのルートは「バイク屋〜海南〜山奥？？〜有田川〜蔵王橋〜巨峰村〜あらぎ島」と綴り、和歌山・有田川町周辺の美しい自然を満喫できるコースで、HIROさんは、訪れた場所の画像を投稿しています。









HIROさんが投稿した画像の１つ、有田川のダムの上に架かる、全長約160mの蔵王橋という赤い吊り橋は、人気の絶景スポット。





中でも、美しい棚田を展望する画像は圧巻。あらぎ島という美しい棚田で、日本の棚田百選に選ばれ、周囲の景観とともに「蘭島及び三田・清水の農山村景観」として国の重要文化的景観に選定されています。HIROさんは緑豊かな山々の絶景を堪能したようです。









ところが、今回のツーリングは、思わぬ展開が待っていました。

「高野山行って飯でも行こう思ったが 全く空いてる店が 火曜日は休みが

６軒くらい行こう思った店が全て」と綴り、「定休日 火曜日」と書かれた飲食店のドアの画像を投稿。









そして、「空腹がヤバかった」と、コメントしています。









バイク好きのHIROさんは、日々、ＳＮＳを更新。自身のバイクライフについて、綴っています。

【担当：芸能情報ステーション】