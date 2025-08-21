ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 9月3日の閲兵活動準備、順調に進む 北京市 9月3日の閲兵活動準備、順調に進む 北京市 9月3日の閲兵活動準備、順調に進む 北京市 2025年8月21日 13時31分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／張鋮） 【新華社北京8月21日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が9月3日、北京市の天安門広場で開催され、閲兵式も行われる。大会開催を前に、閲兵訓練と各準備作業が順調に進められている。１２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、訓練中の中国人民解放軍合同軍楽団。（北京＝新華社記者／張鋮） １２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／張鋮） １２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／張鋮） １２日、訓練中の中国人民解放軍合同軍楽団。（北京＝新華社記者／張鋮） １２日、訓練中の中国人民解放軍合同軍楽団。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、訓練中の中国人民解放軍合同軍楽団。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、訓練中の中国人民解放軍合同軍楽団。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、訓練中の中国人民解放軍合同軍楽団。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、訓練中の中国人民解放軍合同軍楽団。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／張鋮） １２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／張鋮） １２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、励まし合う閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／殷剛） １２日、訓練する閲兵式参加部隊の隊員。（北京＝新華社記者／張鋮） １２日、訓練中の中国人民解放軍合同軍楽団。（北京＝新華社記者／張鋮） １２日、訓練中の中国人民解放軍合同軍楽団。（北京＝新華社記者／殷剛） リンクをコピーする みんなの感想は？