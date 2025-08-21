お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（44）が製作総指揮の大ヒットアニメーション「映画 えんとつ町のプペル」の続編となる、「映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜」の制作報告が20日に横浜市内で行われ、子役の永瀬ゆずな（10）が新たにルビッチ役を務めることが発表された。永瀬は声優初挑戦となる。

西野作の同名絵本を劇場版アニメーション化した同シリーズ。煙に覆われた町を舞台に、えんとつ掃除人の少年・ルビッチと、ゴミから誕生したゴミ人間・プペルの冒険を描いた。

劇場版第1作目は2020年に公開されると、興行収入27億円、観客動員196万人を記録し、日本アカデミー賞優秀アミメーション作品賞を受賞。続編となる今作は、前作から1年後のハロウィーンを舞台に少年ルビッチの新たな冒険が描かれる。

前作では、女優の芦田愛菜がルビッチの声を担当。窪田正孝との掛け合いで物語の世界感を作り上げた。今回、芦田からバトンを受け取るのは、子役の永瀬。声優初挑戦となる。

イベント中盤、ルビッチ役が発表され永瀬がステージに登壇すると、会場は温かい拍手に包まれた。オーディションを勝ち取ってつかんだ念願の役。「すごい嬉しかったです」と笑顔で、「オーディションの結果発表をミュージカルの皆さんがサプライズでしてくださって、（役が）決まったことも嬉しかったし、すごいびっくりしたので、感情がぐちゃぐちゃでした」と振り返った。

永瀬は、2015年6月13日生まれの10歳。2023年9月に「加藤柚凪」から改名。フジテレビ系「監察医 朝顔」で、約70人のオーディションを経て主人公の娘・つぐみを演じ、テレビドラマ初出演を果たした。現在放送中のNHK連続テレビ小説「あんぱん」では、主人公・朝田のぶ（今田美桜）の幼少期を演じている。