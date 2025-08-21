都内3つのレストランの「TABASCO」コラボメニューで夏の暑さを吹っ飛ばせ！
世界195以上の国と地域、25カ国の言語で販売されている「TABASCO(R)ソース」。2025年8月31日(日)までの期間限定で、東京都内の3つのレストランで限定コラボメニューを販売。定番のパスタを夏にぴったりのピリ辛冷製メニューとして楽しめる。
【写真】「白桃とハモンセラーノの冷製パスタ×TABASCOハラペーニョソース」
「TABASCOソース」を使用した期間限定メニュー
今回開催されているのは「TABASCOソース夏のピリ辛麺祭り 第二弾」。都内の人気レストラン「We eat Wheat(ウィート・ウィート)」(自由が丘、鵠沼海岸)、「Cizia(チッツィア)」(西小山)、「Bricca(ブリッカ)」(三軒茶屋)で「TABASCO」を使った限定メニューが登場している。
「We eat Wheat」はオーガニックにこだわる東京・自由が丘のハウスメイドキッチン。カプート小麦100％使用のパスタは10種の自家製パスタと15種以上のオリジナルソースを自分でカスタムできる。また、特注の窯で焼き上げるピッツァや厳選されたナチュールワインなどを提供する。
今回のコラボでは、白桃の甘味と生ハムの塩味の組み合わせがおいしい「白桃とハモンセラーノの冷製パスタ×TABASCOハラペーニョソース」(1848円)とイイタコとオリーブやトマトの旨味が広がる「イイタコの冷製プッタネスカ×TABASCOオリジナルレッドペパーソース」(1848円)を提供。
カクテルにも「TABASCOソース」を使用した「Bloody Napoli×TABASCOオリジナルレッドペパーソース」(880円)と「Berry Amore×TABASCOハラペーニョソース」(880円)を提供する。神奈川県の鵠沼海岸にも店舗があり、同じメニューを楽しめる。
「Cizia」は東京・西小山にある“パン呑み”ができるイタリアン。アルコールと一緒に料理とパンを楽しめるほか、パンの販売も行っている。今回は3つのコラボメニューを提供。「レッドパスタ×TABASCOシラチャーソース」(1850円)はTABASCOシラチャーソースのコクと辛味を加えた生地を完熟トマトソースで仕上げたパスタ。
大葉のさわやかさが夏にぴったりの「大葉のジェノベーゼパスタ×TABASCOハラペーニョソース」(1850円)や、濃厚でクリーミーなソースがやみつきになる「濃厚たまごとスパイシーパン粉のパスタ×TABASCOオリジナルレッドペパーソース」(1850円)も期間限定で楽しめる。
東京・三軒茶屋の「Bricca」は、生産者の顔の見える食材やワインを扱うイタリアン料理店。レストランには気軽に飲めるワインスタンドを併設し、さまざまな楽しみ方ができる。こちらで提供しているのは「マイワシと焼きなすの冷製パスタ×TABASCOオリジナルレッドペパーソース」(2200円)。マイワシの旨味と焼きなすの香ばしさに辛味をプラスした一品。
ほかにも、生ハムの塩味といちじくのねっとりした甘味に辛味がマッチした「生ハムを巻いたいちじくのフライ×TABASCOシラチャーソース」(1850円)や、暑い夏にさっぱり味わえるカクテル「自家製レモンチェッロのフローズンカクテル×TABASCOハラペーニョソース」(880円)が楽しめる。
どれも「TABASCOソース」辛味と食材の旨味がマッチしたコラボ限定メニューで、アルコールやドリンクとの相性もよく暑い夏にぴったり。「TABASCOソース」を使ったカクテルもピリ辛がアクセントになっていて特別感がある。コラボメニューが食べられるのは今だけ。ぜひ足を運んでおいしいピリ辛を味わってみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
