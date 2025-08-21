松嶋尚美、子ども2人と「鬼滅の刃」鑑賞 映画館での写真公開＆娘の“推しキャラ”明かす
【モデルプレス＝2025/08/21】タレントの松嶋尚美が8月21日、自身のInstagramを更新。子どもと一緒に『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を鑑賞した際の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】松嶋尚美、イケメン長男＆娘の貴重プラベショット
松嶋は「夏休みギリギリ間に合った。ララが見たいって言ってて先延ばししてたから、見れてホッとしました」とつづり、長男の珠丸（じゅまる）くんと長女・空詩（らら）さんが、「鬼滅の刃」の映像を背景にポップコーンを持った兄弟ショットを公開。「猗窩座、やっぱり強くて素敵でした。ララはしのぶさん推し」と娘の推しキャラクターが鬼殺隊の主軸となる“柱”の1人・胡蝶しのぶであることを明かした。
また、「ジュマは『鬼滅、みんな泣いてたね！あっ！ジュラシックパークも見て帰ろうよ！』ってまさかの映画2本コースを提案してきた笑」と茶目っ気たっぷりな息子のエピソードも披露している。
この投稿に、ファンからは「家族で映画いいですね」「微笑ましい」「子どもたちと仲良し」「素敵な時間になりましたね」「猗窩座かっこいいですよね」「家族愛感じる」といった声が上がっている。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。珠丸くんは今年5月に公開されたアメリカ人バンド「FVRMN」の楽曲「Back To The Whip」のMVへの出演で初めて顔を公開し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
◆松嶋尚美、夏休み最後の映画鑑賞報告
