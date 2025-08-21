株爆上がり弁護士、まさかの途中退場!? 唐突な絶望展開に「え？ちょっ…!?」「やだやだやだ！」と視聴者騒然＜誘拐の日＞

ドラマ『誘拐の日』は、心臓病の娘の手術費用を確保するため、主人公が裕福な病院長の娘を誘拐するところから始まるヒューマンミステリー。誘拐犯と誘拐された少女が異色タッグを組み、警察に追われながらも少女の両親殺害の真犯人を突き止めてゆく。

心優しきマヌケな誘拐犯・新庄政宗を斎藤工が、新庄に誘拐された記憶喪失の天才少女・七瀬凛を永尾柚乃が演じている。

8月19日（火）に放送された第7話では、前回新庄たちの味方となり大活躍した栄進記念病院の顧問弁護士・山崎忠（深澤辰哉）に絶体絶命の場面が訪れ、「やだやだやだ！」「退場しないで」と視聴者に衝撃が走っていた。

（※以下、第7話のネタバレがあります）

【映像】主要キャラ退場!? 最終章初回から急展開

◆「逃げてください…」

山崎や医学博士の水原由紀子（内田有紀）、刑事の須之内司（江口洋介）の協力を得て、なんとか軟禁状態から抜け出した新庄と凛。

娘の手術日を迎えた新庄は病院に向かう前にプレゼント用のぬいぐるみを買うことに。山崎は「では車を回します」といい、凛と一緒に駐車場に向かった。

すると山崎に電話がかかってくる。

その相手は山崎が新庄たちに協力するため手を切った父親・七瀬富雄（長谷川初範）だった。

富雄は「自分が何をしたのかわかってるのか」と怒るが、山崎の決意は揺らがず「私はずっとあなたの言いなりで生きてきました。怖かったからです、お父さんに見捨てられるのが。でも自分がどう生きるかは自分で決める。そのことをお嬢様（凛）と新庄さんが教えてくれました」と返す。

そして「今までありがとうございました、さよならお父さん」と別れを告げた山崎だったが、電話を切った直後、凛を狙う鮫洲豪紀（栄信）が駐車場に現れる。

ナイフを持って駆け寄ってくる鮫洲に気づいた山崎は、すかさず凛を庇い刺される事態に…。

それでも山崎は凛を守ろうと「逃げてください…逃げろ！」と鮫洲を必死に押さえ、凛は走りだす。

しかし鮫洲はさらに強烈な攻撃を食らわせ、山崎は動けなくなってしまった。

その後、山崎の命は無事だったことが判明したものの、突然刺されるという急展開にSNS上では「え？ちょっ…!?」「緩急がすごい」「しんどすぎる」「お父さんと決別してやっと前に進めそうだったのに…」と動揺する視聴者が続出していた。