「パペットスンスン」デザインのドリンクボトルがかわいすぎ！お気に入りを見つけて、マイボトル生活を楽しも
ドリンクウェアブランド「RIVERS（リバーズ）」から、人気キャラクター『パペットスンスン』とのコラボアイテムが登場。
ステンレスボトルやタンブラーなど、持っているだけでテンションが上がる、かわいいドリンクボトルがお目見えします。
9月12日（金）に、全国の取扱店にて発売するのに先駆け、9月4日（木）より、リバーズオンラインストアとPUPPET SUNSUN ONLINE STOREにて先行販売を開始するので、ぜひチェックしてみて。
個性あふれる『パペットスンスン』のドリンクボトルが登場
ゆるくてかわいい存在感で人気を集めれているスンスンが、東京発のドリンクウェアブランド「リバーズ」と初のコラボ。
累計販売本数50万本を超えるウォーターボトルや、超軽量の真空ステンレスボトル、“世界一の飲み心地”を目指した真空タンブラーなど、ブランドの人気アイテムがスンスン仕様で登場しますよ。
いつものドリンクタイムが、ちょっぴり楽しく癒しの時間になりそう！
好きな飲み物を入れて楽しめるウォーターボトル
「パペットスンスン スタウト エア」（550ml：各 税込2640円）は、軽くて割れにくく、通勤・通学・アウトドアにもぴったりなボトル。
温かい飲み物や、アルコールにも耐えられるうれしいアイテムです。
また、目盛りが付いているため、計量ボトルとしても活躍。
6種類のデザインの中から、ぜひお気に入りを見つけて。
真空断熱構造のタンブラーで、保温保冷もばっちり
真空断熱構造のタンブラー「パペットスンスン ウォールマグ シェイド」（300ml：各 税込3850円）は、アイスドリンクは冷たく、ホットドリンクは温かく、ベストな温度を長くキープできる優れもの。
飲み口穴の大きさやフタの設計にこだわり、飲みやすく、猫舌の方でも安心なのがうれしいポイントです。
フタは外せるので、コップのように直飲みするのもおすすめ。
こちらを見つめるスンスンのデザインに、思わず癒されそうです。
超軽量のボトルが普段使いに便利すぎ！
シンプルなフォルムの「パペットスンスン バキュームフラスク ステム」（500ml：各 税込3740円）は、ステンレス製ながら、500mlなのにわずか200gと超軽量。
保温保冷効果もしっかりとあって、マイボトルやアウトドアシーンにもぴったりなんです。
また、コーヒーや香りの強いフレーバーティーを入れても、においが付きにくくなっているのがポイント。
ボトルを傾けると、スンスンが飲んでいる人の顔を覗き込んでいるような、遊び心のあるデザインになっています。
スンスンとドリンクタイムを楽しもう
スンスンがデザインされたドリンクボトルは、プレゼントにも喜ばれそうなかわいさですよね。
お気に入りのデザインを持ち歩けば、こまめに水分を摂るきっかけにもなりそう。
また、オンラインでの先行販売に続き、9月5日（金）から福岡PARCOにて開催されるポップアップでもコラボアイテムが登場するので、お近くの方はぜひ足を運んでみて。
「リバーズ×パペットスンスン コラボアイテム」全国取扱店 概要
発売日：9月12日（金）以降
取扱店舗：ロフト（一部店舗を除く）、バースデイ・バー、キデイランド（梅田店・光が丘店・吉祥寺店・池袋店）、アミング、オンセブンデイズ（一部店舗を除く）、博品館 銀座本店 ほか
※発売日や取り扱いアイテムなど、詳細は各店舗にご確認ください
「リバーズ」オンラインストア
https://store.rivers.co.jp/
参照元：株式会社リバーズ プレスリリース
©PUPPET SUNSUN/PS committee
