岐阜FW佐々木快が完全移籍で八戸に復帰「みんなともう1度サッカーをさせてもらえるチャンスをもらいました」
ヴァンラーレ八戸は21日、FC岐阜からFW佐々木快(26)が完全移籍で加入すると発表した。背番号は「17」となる。
佐々木は八戸から今季、岐阜へ完全移籍。ここまでJ3リーグ戦21試合で4ゴールを挙げているほか、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場していた。
半年での八戸復帰に際し、クラブ公式サイトを通じて「半年前に覚悟を持って移籍しました。ですが、半年間もがき苦しみなんとか自分なりに頑張って来ました。そんな中で石さんと八戸のみんなともう1度サッカーをさせてもらえるチャンスを金井強化部長にもらいました。命を燃やす覚悟で闘います」と決意を語っている。
また、岐阜の公式サイト上では「半年間でしたが、岐阜の街42市町村や、ファン・サポーター、チーム、パートナーの皆さんにたくさんお世話になりました。本当にありがとうございました」と感謝を述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW佐々木快
(ささき・かい)
■生年月日
1998年10月20日(26歳)
■出身地
青森県
■身長/体重
179cm/75kg
■経歴
ヴィペール弘前FC-リベロ津軽SC-青森山田高-新潟医療福祉大-八戸-岐阜
■出場歴
J3リーグ:110試合19得点
リーグカップ:3試合
天皇杯:5試合
■コメント
▽八戸
「FC岐阜から完全移籍しました。佐々木快です。
半年前に覚悟を持って移籍しました。
ですが、半年間もがき苦しみなんとか自分なりに頑張って来ました。
そんな中で石さんと八戸のみんなともう1度サッカーをさせてもらえるチャンスを金井強化部長にもらいました。
命を燃やす覚悟で闘います。 改めて、よろしくお願いします。」
▽岐阜
「ヴァンラーレ八戸へ完全移籍することになりました。
まず、FC岐阜で昇格し得点王を取るという目標を持って来たのに達成できず、そして力不足を痛感する形になってしまって申し訳ないです。
半年間でしたが、岐阜の街42市町村や、ファン・サポーター、チーム、パートナーの皆さんにたくさんお世話になりました。
本当にありがとうございました。」
佐々木は八戸から今季、岐阜へ完全移籍。ここまでJ3リーグ戦21試合で4ゴールを挙げているほか、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場していた。
半年での八戸復帰に際し、クラブ公式サイトを通じて「半年前に覚悟を持って移籍しました。ですが、半年間もがき苦しみなんとか自分なりに頑張って来ました。そんな中で石さんと八戸のみんなともう1度サッカーをさせてもらえるチャンスを金井強化部長にもらいました。命を燃やす覚悟で闘います」と決意を語っている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW佐々木快
(ささき・かい)
■生年月日
1998年10月20日(26歳)
■出身地
青森県
■身長/体重
179cm/75kg
■経歴
ヴィペール弘前FC-リベロ津軽SC-青森山田高-新潟医療福祉大-八戸-岐阜
■出場歴
J3リーグ:110試合19得点
リーグカップ:3試合
天皇杯:5試合
■コメント
▽八戸
「FC岐阜から完全移籍しました。佐々木快です。
半年前に覚悟を持って移籍しました。
ですが、半年間もがき苦しみなんとか自分なりに頑張って来ました。
そんな中で石さんと八戸のみんなともう1度サッカーをさせてもらえるチャンスを金井強化部長にもらいました。
命を燃やす覚悟で闘います。 改めて、よろしくお願いします。」
▽岐阜
「ヴァンラーレ八戸へ完全移籍することになりました。
まず、FC岐阜で昇格し得点王を取るという目標を持って来たのに達成できず、そして力不足を痛感する形になってしまって申し訳ないです。
半年間でしたが、岐阜の街42市町村や、ファン・サポーター、チーム、パートナーの皆さんにたくさんお世話になりました。
本当にありがとうございました。」