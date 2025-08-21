米歌手ブリトニー・スピアーズ（43）の前夫でモデル兼俳優、フィットネストレーナーのサム・アスガリ（31）が、暴露本を出版する2番目の夫でバックダンサーだったケビン・フェダーライン氏（47）を皮肉ったと話題を呼んでいる。

2005年から07年にかけてスピアーズと結婚生活を送り、2人の息子をもうけたフェダーライン氏は、10月に出版予定の半生を振り返る回顧録「You Thought You Knew」で、スピアーズとの結婚生活における「名声、父親であること、そして公人生活に伴う私的な犠牲」についてつづっている。

2022年にスピアーズと再婚して昨年12月に離婚が成立したアスガリは、米オンラインメディアTMZのインタビューで同氏の回顧録について「彼はプロの父親だから、きっと素晴らしいのだろう。プロの父親になる方法を教えてくれる初めての本になるだろう」と発言。離婚後スピアーズとの間の19歳と18歳になる息子の親権を獲得した同氏が、「絶え間ない感情の揺れ動きを子どもたちが経験する中、私は壊滅的な心の痛みと絶え間ない嘲笑に耐えながら良い父親になった」とつづっていることをやゆした。

再婚して現在は6人の子どもの父親となっているフェダーラインは、スピアーズに養育費の増額を求めていると報じられるなど、金目当てと批判を浴びてきた。スピアーズは子どもたちに会うことを拒否されて疎遠になっていると報じられた時期もあったが、昨年のクリスマスに2年ぶりに息子たちと再会したことをインスタグラムで報告していた。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）