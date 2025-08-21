「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２１日午後１時現在でレーザーテック<6920.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



レーザーテクは４日続落、１万６０００円台をザラ場ベースで５日ぶりに割り込んだ。半導体製造装置関連の一角で、マスクブランクス検査装置などで世界シェアを独占し半導体の微細化プロセスで強みを発揮している。しかし、ＡＩ半導体向けに特化しているアドバンテスト<6857.T>などと比較して株価の値動きは冴えない。信用買い残はピーク時からは大分整理が進んだものの、依然として５００万株程度と高水準であり上値の重さが嫌気されている。一方、ＰＥＲなど株価指標面ではひと頃の割高感は解消されており、下値では押し目買いも観測される。



出所：MINKABU PRESS