SWEET STEADYが8月20日にリリースした2ndシングルCD『YAKIMOCHI / ぐっじょぶ！』の発売を記念し、「Call me, Tell me」のスペシャル映像を公開。あわせて、タワーレコード、HMV、アニメイトにて発売記念キャンペーンが開催した。

発売記念キャンペーンとして、タワーレコード、HMV、アニメイトでは直筆サイン入りチェキが当たるハズレなしの店頭特別抽選会のほか、各ショップごとにオリジナル集合コラボポスター掲示や特別コメント動画を放映。

さらに、タワーレコード全国7店舗では、SWEET STEADYが過去に着用したライブ衣装展示企画も実施される。そのほか詳細はオフィシャルサイトにて確認できる。

また、YouTubeにて公開された「Call me, Tell me」のスペシャル映像は、エキストラとしてファンを招待し撮影した、ライブ感のある映像となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）