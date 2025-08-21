サムティ所属のアスリート社員 3名がデフリンピック日本代表に選出！第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025

サムティに所属するアスリート社員、星 泰雅(ほしたいが)選手、中東 郁葉(なかひがし いくは)選手、亀澤 史憲(かめざわ ふみのり)選手が、本年11月に日本で初めて開催される「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」の日本代表選手として選出。

第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025

サムティに所属するアスリート社員、星 泰雅(ほしたいが)選手、中東 郁葉(なかひがし いくは)選手、亀澤 史憲(かめざわ ふみのり)選手が、本年11月に日本で初めて開催される「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」の日本代表選手として選出されたことを発表しました。

本大会は、聴覚障害がある方を対象にした国際総合競技大会であり、1924年にフランス・パリで初開催以来、夏季大会と冬季大会がそれぞれ4年ごとに開催されています。

2025年、デフリンピックは創設100周年という節目を迎えると共に、初めて日本(東京)で開催される記念すべき大会となります。

21競技に約80カ国・地域から約6,000人の出場者が集い、各競技の頂点をめざして競います。

サムティグループは、夢に向かって挑戦する人々を応援する企業として、全国各地のスポーツチームや選手、OB・OGの活動やイベントを積極的に支援しています。

当グループが有する硬式野球部においても、選手の挑戦を尊重し、その努力と情熱が地域に元気と感動を届けることを願いながら、日々活動に取り組んでいます。

■出場する同社所属アスリート

【水泳】

氏名 ：星 泰雅(ほし たいが)

生年月日：1999/1/27

出身地 ：宮城県塩竈市

競技 ：水泳

出場種目：50m平泳ぎ

50mバタフライ

100m平泳ぎ

200m平泳ぎ

4×100mメドレーリレー

4×100mフリーリレー

混合4×100mメドレーリレー

混合4×100mフリーリレー

星選手

【水泳】

氏名 ：中東 郁葉(なかひがし いくは)

生年月日：2002/3/3

出身地 ：長野県松本市

競技 ：水泳

出場種目：50m背泳ぎ

100m背泳ぎ

200m背泳ぎ

100m自由形

200m自由形

200m平泳ぎ

200m個人メドレー

400m個人メドレー

4×100mメドレーリレー

4×200mフリーリレー

混合4×100mメドレーリレー

混合4×100mフリーリレー

中東選手

【卓球】

氏名 ：亀澤 史憲(かめざわ ふみのり)

生年月日：1993/3/17

出身地 ：山梨県都留市

競技 ：卓球

出場種目：男子団体戦

男子ダブルス

男子シングルス

混合ダブルス

亀澤選手

