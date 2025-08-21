モブキャストは一時２０％近く上昇、子会社がヤマダゲームで配信開始◇ モブキャストは一時２０％近く上昇、子会社がヤマダゲームで配信開始◇

モブキャストホールディングス<3664.T>が前日に比べて２０％近く上昇する場面があった。同社はきょう午前１１時ごろ、ヤマダホールディングス<9831.T>傘下のヤマダデンキが運営するゲームプラットフォーム「ヤマダゲーム」で、子会社のＮＩＮＪＩＮが競馬ゲームアプリ「オシウマ・ダービー・ブラッド（ダビブラ）」の配信を開始したと発表。これが株価を刺激したようだ。



ダビブラは、競馬予想・育成・レースバトルなど競馬をテーマにしたゲームアプリ。今回の配信により新規ユーザーの獲得を強化することで、今後の収益拡大及び中長期的な事業成長の加速を実現するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS