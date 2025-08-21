重量挙げ男子６７キロ級 後藤歩レオンス選手（富士北稜高３年）

「フッ」。

一瞬息を止め、口を真一文字に結んでバーベルを持ち上げる。胸上、肩の高さで、両端に計８０キロの重りをつけたシャフトがしなる。次の瞬間、一気に頭上に差し上げた。「いいぞ。それくらい足幅を開けると安定する」。顧問の助言を聞く真剣な顔を大粒の汗が伝った。

今月行われた高校総体（インターハイ）の重量挙げ男子６７キロ級でトータル２３５キロを上げ、全国２位になった。

１メートル６９、６５キロ。父はアフリカ西部のブルキナファソ出身だ。母方のいとこらの影響で小学１年から中学３年までは剣道に打ち込んだ。

廊下でフォーム指導の熱烈アタック

重量挙げを始めたきっかけは、インターハイ優勝経験のある富士北稜高校ウエイトリフティング部顧問・太田広之教諭（４４）との出会いだった。「俺が君をチャンピオンにする」。入学前のオリエンテーションで才能を見込まれ、猛烈に勧誘された。その流れから廊下で重量挙げのフォームの指導を受けるうち、「打ち込むのなら良い成績を残したい。この先生とならできる」と気持ちが固まった。

重量挙げは、膝を曲げた前かがみの姿勢から一気にバーベルを頭上に上げる「スナッチ」と、バーベルを両肩で数秒落ち着かせ、足を縦に開いて頭上に差し上げる「ジャーク」の２種目からなる。大会では、両種目３回ずつ試技を行い、各種目で上げた最高重量の合計で順位を決める。

重量挙げ未経験にもかかわらず、入部３か月目の大会でジャーク９０キロを上げ、トータルの成績でも学年別の大会記録を塗りかえた。２週間で５キロずつ、上がる重量が増していく感覚が病みつきになり、今年１月の関東選抜大会で優勝、３月の全国選抜大会でも３位の好成績を収めた。

「全身の腱（けん）の力が強く、体重に対して、より重い重量を上げられる」と太田教諭。一方で、脚が長い点は安定性の面でむしろ不利に働くため、スクワットなどで下半身の筋肉量増加に励んできた。

インターハイ目前のまさかの挫折

順調に歩んできたが、今夏、初めての挫折を経験した。７月、記録会で思うようにバーベルが上がらず、初めて棄権した。「夏バテで体重を落としてしまったことが原因」と悔やんだ。会場を出ると、涙をこらえきれなかった。

そんな時、太田教諭の奮い立たせる一言が飛んだ。「下を向いている時間なんてあるのか」と。出場が決まっていたインターハイに向け、「今できることを全てやる」。不安な気持ちを必死に抑え、最後の調整に取り組んだ。

迎えたインターハイ。「やれるところまでやるだけだ」。無心で臨んだ。スナッチは１００キロで７位と出遅れたが、ジャークで１３５キロを上げて１位になり、トータル２位。「得意なジャークで３位以内に入り、種目別のメダルを持って帰りたいと思っていた。まさか過去最高の結果になるとは」。太田教諭とがっちり握手。挫折があったぶん、喜びもひとしおだった。

「競技生活でメンタルの弱さを克服し、心身両面で成長できた。努力は必ず報われるということもわかった。自信を元に、社会人になってもコツコツと努力を重ねたい」。この３年間には感謝の気持ちしかない。（加藤慧）