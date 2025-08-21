井上苑子出演！Re Sound Special Live

Liderarは、2025年10月15日(水)に神戸ポートアイランドホールにて、4組のアーティストによる音楽ライブ「Re Sound Special Live」を開催します。

Re Sound Special Live

日時 ：2025年10月15日(水) 開場17:00〜／開演18:00〜

会場 ：神戸ポートアイランドホール(兵庫県神戸市)

出演 ：井上苑子、Miyuu、HANCE、安藤祐輝

チケット料金：S席［アリーナ席前方］ 一般 10,000円

S席［アリーナ席前方］ 親子ペア 10,000円 ※2名分

A席［アリーナ席後方］ 一般 8,000円

A席［アリーナ席後方］ 親子ペア 8,000円 ※2名分

A席［スタンド席前方］ 一般 8,000円

A席［スタンド席前方］ 親子ペア 8,000円 ※2名分

B席［スタンド席後方］ 一般 6,000円

B席［スタンド席後方］ 親子ペア 6,000円 ※2名分

スタンド席Eブロック／Fブロック 無料席 (※高校生以下)

主催 ：Liderar

このイベントは、高校生以下を無料招待し、経済的な背景に関わらず、より多くの人々に生の音楽を楽しんでいただくことを目的としています。

ライブには、井上苑子、Miyuu、HANCE、安藤祐輝の4組が出演。

ジャンルや世代を超えた魅力的なアーティストたちが、生の音楽で会場を彩ります。

会場は、音響・照明・演出面でも臨場感を追求し、来場者一人ひとりに特別な体験を提供します。

特に今回のライブでは、高校生以下を無料招待。

これは次世代を担う若者たちにリアルな音楽と触れ合う機会を提供し、経済的理由で文化体験から遠ざかっている子どもたちやご家族にも門戸を開く取り組みです。

井上苑子

Miyuu

HANCE

安藤祐輝

