びっくりドンキー『月見ハンバーグ』フェア開催、「月見てりたまマヨバーグディッシュ」など3品発売
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は8月27日から、『日本の秋に、月見ハンバーグ。』フェアを開催する。
たまごをトッピングした2種のハンバーグと、1種のサイドメニュー「月見てりたまマヨポテト」を期間限定で発売。テイクアウト･デリバリーでは販売しない。
びっくりドンキー「月見」メニュー3品〈発売メニュー3品(価格はすべて税込)〉
〈1〉月見てりたまマヨバーグディッシュ
Sサイズ1,370円、Mサイズ1,550円、Lサイズ1,850円
〈2〉ベーコンエッグベネバーグディッシュ
Sサイズ1,370円、Mサイズ1,550円、Lサイズ1,850円
〈3〉月見てりたまマヨポテト
790円
※地域、店舗によって価格が異なる。また一部店舗では取り扱いのない商品がある。
びっくりドンキーは、「日本の秋を味覚と視覚で愉しめる、びっくりドンキーでしか味わえない月見メニューをとろ〜り卵をたっぷりからめて是非ご堪能ください」としている。◆月見てりたまマヨバーグディッシュ
ハンバーグに、黒みりんを使った甘辛な味わいのオリジナルてりやきソース、マヨネーズ、たまごサラダと卵黄をトッピングした。
びっくりドンキー「月見てりたまマヨバーグディッシュ」◆ベーコンエッグベネバーグディッシュ
ハンバーグにベーコンとマッシュポテト、オランデーズソース、卵黄をトッピングした食べ応えのあるメニュー。オランデーズソースとハンバーグソースはご飯にもよく合うという。
びっくりドンキー「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」◆月見てりたまマヨポテト
揚げたてのフライドポテトと、甘辛なオリジナルてりやきソース、マヨネーズ、たまごサラダ、卵黄を混ぜ合わせて味わうメニュー。おつまみにもおすすめだという。
びっくりドンキー「月見てりたまマヨポテト」