びっくりドンキー『月見ハンバーグ』フェア開催、「月見てりたまマヨバーグディッシュ」など3品発売

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は8月27日から、『日本の秋に、月見ハンバーグ。』フェアを開催する。

たまごをトッピングした2種のハンバーグと、1種のサイドメニュー「月見てりたまマヨポテト」を期間限定で発売。テイクアウト･デリバリーでは販売しない。

びっくりドンキー「月見」メニュー3品

〈発売メニュー3品(価格はすべて税込)〉

〈1〉月見てりたまマヨバーグディッシュ

Sサイズ1,370円、Mサイズ1,550円、Lサイズ1,850円

〈2〉ベーコンエッグベネバーグディッシュ

Sサイズ1,370円、Mサイズ1,550円、Lサイズ1,850円

〈3〉月見てりたまマヨポテト

790円

※地域、店舗によって価格が異なる。また一部店舗では取り扱いのない商品がある。

びっくりドンキーは、「日本の秋を味覚と視覚で愉しめる、びっくりドンキーでしか味わえない月見メニューをとろ〜り卵をたっぷりからめて是非ご堪能ください」としている。

◆月見てりたまマヨバーグディッシュ

ハンバーグに、黒みりんを使った甘辛な味わいのオリジナルてりやきソース、マヨネーズ、たまごサラダと卵黄をトッピングした。

びっくりドンキー「月見てりたまマヨバーグディッシュ」

◆ベーコンエッグベネバーグディッシュ

ハンバーグにベーコンとマッシュポテト、オランデーズソース、卵黄をトッピングした食べ応えのあるメニュー。オランデーズソースとハンバーグソースはご飯にもよく合うという。

びっくりドンキー「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」

◆月見てりたまマヨポテト

揚げたてのフライドポテトと、甘辛なオリジナルてりやきソース、マヨネーズ、たまごサラダ、卵黄を混ぜ合わせて味わうメニュー。おつまみにもおすすめだという。

びっくりドンキー「月見てりたまマヨポテト」

■びっくりドンキー公式サイト