¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¡¡¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÎ½ÅÁý²ÃÎÌ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶ÄÅ·¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ï¤á¤ÏÁ´Á³´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç06Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥ª¥Õ¤ÎÂÎ½ÅÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÌîÍ§²ÃÎ¤¤µ¤ó¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤âµ¤¤¬´Ë¤ß¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¥×¥é¥¹10¤«¤é20¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡×¤È·ãÇò¡£¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö20¥¥í¤Þ¤Ç¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É12¡¢3¥¥íÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎý½¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¢¤Ã¤Á¤Î¿©¤ÙÊª¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤â´Å¤µ¤â¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤éµ¤ÉÕ¤±¤Ð10¥¥í¤¯¤é¤¤¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤âÁé¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÁé¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤±¤ÉÁé¤»¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ÈÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ï¤á¤ÏÁ´Á³´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿ÀÅÄ°¦²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö°áÁõ¤Ï¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¤Î»þ¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¹¥±¡¼¥È°áÁõ¤Ï¿¤Ó¤ë¤«¤é¡£ÆÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÂÀ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢Â¤È¤«¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¤½¤¦Âç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¿¤Ó¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£