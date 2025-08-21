「14歳って、マジか…」神宮に降り立った勝利の女神に話題沸騰 村上、山田のアベックアーチで快勝「透明感、半端ない」
藤本唯千夏さんの爽やかなファーストピッチが話題を集めている（C）産経新聞社
ヤクルトは8月20日の巨人戦（神宮）に7−2と快勝。主砲、村上宗隆の8号先制ソロ、キャプテン山田哲人の決勝8号2ランも飛び出し、主軸のアベックアーチで巨人を退けた。
【動画】これぞ主砲の一発！村上宗隆の豪快なアーチシーン
また快勝劇に花を添えたのは試合前の始球式にもあった。
この日は冠協賛試合、「応燕ハウスナイター」として開催。「オープンハウス」のCMに出演中の女優の藤本唯千夏さん（いちか、14歳）が始球式を務めた。
名前にちなみ背番号1のレプリカユニフォームを身にまとい、下はデニム姿、髪はしっかり一つにまとめた初々しい姿、協賛の「オープンハウス」仕様のカラフルなグラブでマウンドに上がると、きれいな投球フォームで、懸命に腕を振った。
惜しくもノーバウンドとはならなかったが、捕手役を務めた古賀優大に向かって、ワンバウンド投球を披露。大役を務め上げ、両手を突き上げ、爽やかな笑顔を見せた。両球団ファンからも大きな拍手が送られた。
透明感あふれる始球式シーンには直後からSNS上で「すんごい可愛い子が始球式してた」「14歳って、マジか…」「堂々としていた」「独特の落ち着きが素敵」「透明感、半端ない」など、反響が拡がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
