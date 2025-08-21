「14歳って、マジか…」神宮に降り立った勝利の女神に話題沸騰　村上、山田のアベックアーチで快勝「透明感、半端ない」

藤本唯千夏さんの爽やかなファーストピッチが話題を集めている（C）産経新聞社

ヤクルトは8月20日の巨人戦（神宮）に7−2と快勝。主砲、村上宗隆の8号先制ソロ、キャプテン山田哲人の決勝8号2ランも飛び出し、主軸のアベックアーチで巨人を退けた。

【動画】これぞ主砲の一発！村上宗隆の豪快なアーチシーン

また快勝劇に花を添えたのは試合前の始球式にもあった。

この日は冠協賛試合、「応燕ハウスナイター」として開催。「オープンハウス」のCMに出演中の女優の藤本唯千夏さん（いちか、14歳）が始球式を務めた。

名前にちなみ背番号1のレプリカユニフォームを身にまとい、下はデニム姿、髪はしっかり一つにまとめた初々しい姿、協賛の「オープンハウス」仕様のカラフルなグラブでマウンドに上がると、きれいな投球フォームで、懸命に腕を振った。