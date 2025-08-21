ÊÔ¤ßÊª¹¥¤¼çÉØ¤¬ºî¤Ã¤¿à»Â¿·ÀºÎîÇÏá¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ½Å»ë¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Àw¡×
¡ÖËèÇ¯¤³¤ó¤Ê»ö¤·¤Æ¤Æ¤½¤í¤½¤í¤´ÀèÁÄÍÍ¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ...¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÒì¤¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤´ÀèÁÄÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸½À¤¤Î¿Í¡¹¤ò¤â¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û7.8Ëü²óÉ½¼¨¡¢5000¤¤¤¤¤Í¤Îà»Â¿·ÀºÎîÇÏá
¤ªËß¤¬¶á¤Å¤¯2025Ç¯8·î5Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¤Î¤ß¡Ê¡÷Iauv5JoTMADIEZ¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿à2Æ¬á¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¹õ¤ÈÇò¤ÎÌÓ»å¶Ì¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì4ËÜ¤ÎËÀ¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÀ¤¿¤Á¤ÏÌÓ»å¶Ì¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ÍÂÊâ¹Ô¤ÎÆ°Êª¤Î¤è¤¦¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£àÈà¤éá¤ÏÊÔ¤ßÊª¹¥¤¤Î¼çÉØ¡¦¤¤Î¤ß¡Ê¡÷CIauv5JoTMADIEZ¡Ë¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¡ÖÀºÎîÇÏ¡×¤Ê¤Î¤À¡£
½¾Íè¤Î¥¥å¥¦¥ê¤ä¥Ê¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓ¤ÏÊÔ¤ß¿Ë¡£¼ê·Ý¹¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¸÷¤ëºîÉÊ¤À¡£¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤â¤³¤â¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÓ¤Î¤è¤¦¡£
¤¤Î¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÓ»å¶Ì¤ÎÀºÎîÇÏ¤ò½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î²Æ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î½ÐÍè¿´¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²áµî2Ç¯¤ÎÀºÎîÇÏ¤¿¤Á¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
23¡¦24Ç¯¤ÎÀºÎîÇÏ¤È¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÀºÎîÇÏ¤ÏÆÃ¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡£
¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤ªËß¥·¡¼¥º¥ó¹±Îã¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¤Ï¤Á¤È¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤È¤ë¤Î¡×¤Ê¤ó¤Æ¤´ÀèÁÄÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢
¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¡£¤½¤í¤½¤í¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ï¤º¤è¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Àw ¤¦¤Á¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤ªËß¤Î½àÈ÷¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¡ÖÀºÎîÇÏ¾è¤ê¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Î¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¿¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡Öº£Ç¯¤Ï¤ï¤Õ¤ï¤Õ¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ½Å»ë¤Í¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤³¤â¤³ÀºÎîÇÏ¡£¤´ÀèÁÄÍÍ¤¿¤Á¤Ï¤¤Ã¤È¡¢²÷Å¬¤Ê¹Ô¤µ¢¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë