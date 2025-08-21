山崎怜奈『ダレハナ』豪華ゲスト ジャンボたかお、ME:I、バッテリィズ、松平健
TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木 後1：00）では、25日から28日にかけて、連日豪華ゲストが出演する。
【集合ショット】超豪華！『ダレハナ夏祭り2025』の模様
25日は、TOKYO FM『喋るズ』パーソナリティで、9月27日に行われるイベント「喋るズ 全員集合SP 橋本直生誕祭 〜まわす奥田に、リリー&嶋佐が乾杯し、ヒコロヒーが華添えて、レインボーが抱きしめる〜」に出演するレインボーのジャンボたかおが登場。
26日は、初のアルバム作品『WHO I AM』を9月3日にリリースするガールズグループ、ME:Iから、RINONとSUZUが出演を果たす。27日は、M-1グランプリ2024で準優勝を果たしたお笑いコンビで、8月に新刊「まいにち、バッテリィズ！【日めくり】〜エース語録 31本直球勝負！〜」とデジタル写真集「生きるのに意味なんていらんねん。」を発売したバッテリィズ。
最終日の28日は、明治座で9月20日（土）〜10月19日（日）まで行われるエンターテインメント時代劇『大逆転！戦国武将誉賑』（カーニバル）に出演する松平健が登場する。
