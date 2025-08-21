“韓国で最も美しい女優”キム・テヒ「夫がたくさん支えてくれた」　グローバルシリーズ進出作で英語の苦労も

“韓国で最も美しい女優”と呼ばれるキム・テヒが、初のグローバルシリーズ進出作『バタフライ〜追う者と追われる者〜』において、夫で歌手兼俳優のRAINから応援を受けたことを明かした。

8月21日、Amazonプライム・ビデオのオリジナルシリーズ『バタフライ〜追う者と追われる者〜』側は、ソウルのCGV龍山アイパークモールで記者懇談会を行った。

この場には主演を務めたアメリカ俳優ダニエル・デイ・キム、レイナ・ハーディスティ、さらに韓国の俳優キム・ジフン、キム・テヒ、ショーン・リチャードが出席した。彼らは進行を務めたパク・ギョンリムとともに、韓国取材陣とドラマについて語り合った。

『バタフライ〜追う者と追われる者〜』は、謎に包まれた元アメリカ情報要員デイビッド・チョン（演者ダニエル・デイ・キム）と、彼を抹殺するために派遣された現役要員レベッカ（演者レイナ・ハーディスティ）の追走劇を描いた作品だ。

（写真提供＝OSEN）8月21日、ソウルで行われた『バタフライ〜追う者と追われる者〜』記者懇談会

韓国系アメリカ人俳優のダニエル・デイ・キムが主演だけでなく総括プロデューサーとしても参加し、アラッシュ・アメルによる同名グラフィックノベルを原作としている。

デイビッド・チョンという人物を中心に、グローバルな諜報戦の中で複雑に絡み合う家族間の感情と葛藤を描く『バタフライ〜追う者と追われる者〜』は、キャラクター主導のスパイスリラーとして緊張感あふれる楽しさを届ける予定だ。

さらに、キム・ジフン、パク・ヘス、キム・テヒ、レイナ・ハーディスティ、ショーン・リチャードらが出演し、韓国を舞台にした特別な見どころも期待を高めている。

キム・テヒは劇中、デイビッド・チョンの韓国人の妻、キム・ウンジュ役を演じた。

（写真提供＝OSEN）キム・テヒ（左）とダニエル・デイ・キム

彼女は「英語で演技をする部分が本当に難しかった。実際にたくさん練習した。家で何度も繰り返し練習したので、大変な部分もあった。脚本家が6話分をすべて脱稿して韓国に来て、現場で最初から最後まで私の台詞を見守ってくださった。その場で少しでも良い表現があれば修正してくださり、とても熱心に取り組んでいた」と語った。

続けて「私の初撮影は、第1話のダニエルとの電話シーンだった。そのシーンはすべて英語で演じなければならなかったが、あまりに練習しすぎていたため、一、二文が修正されただけでも本当に難しかった。韓国語なら簡単だったはずなのに、すでに全部暗記していたので本当に大変だった」と明かした。

また、「母語が英語ではない以上、完璧な発音やイントネーションを再現できないことはわかっていたので、その瞬間のウンジュの感情にできるだけ忠実になろうと努力した。発音よりも感情に集中して演じようとした部分がある」と振り返った。

（写真提供＝OSEN）キム・テヒ

さらに夫RAINの反応について、「この作品を最初にいただいたときから今まで、夫が本当にたくさん支えてくれて応援してくれた。『とても良い機会だから必ずやるべきだ』と勧めてくれた。ニューヨークプレミアも、自分は主演じゃないから行っていいのかと迷ったときに『絶対に行け』と背中を押してくれた。作品の広報にもなるし、俳優キム・テヒをアピールできる機会だし、最初から最後まで頑張れと応援してくれた。そのおかげで心強く、気楽な気持ちで作品に臨み、広報までできている」と語った。

『バタフライ〜追う者と追われる者〜』は、Amazonプライム・ビデオにて全6話が配信中だ。

◇キム・テヒ プロフィール

1980年3月29日生まれ。“韓国で最も美しい女優”との異名を持つ。2003年にチェ・ジウと共演したドラマ『天国の階段』に出演したことで日本でもその名が知られる。2006年には飲料水「新・爽健美茶」のCMキャラクターを、2011年にはフジテレビ系ドラマ『僕とスターの99日』で西島秀俊とともにダブル主演を務めた。2017年に歌手RAIN（ピ）と結婚し、同年に第一子（女児）、2019年9月に第二子（女児）を出産している。