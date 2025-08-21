「もう無敵感しかない」マギー、圧巻の美脚＆プロポーション披露！ 「優雅で見とれてしまいます」
モデルのマギーさんは8月20日、自身のInstagramを更新。圧巻のプロポーションを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】マギーの超絶美脚
ファンからは「もう無敵感しかない」「美しくて可愛い！」「優雅で美しい脚、見とれてしまいます」「めっちゃキレイです。脚」「圧倒的にGOLDのネックレスが似合う」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「めっちゃキレイです。脚」マギーさんは「2年かけてリノベーションされた @hotelvilladubrovnik」とクロアチア・ドゥブロヴニクのホテルに滞在したことを報告。13枚の写真でその時の様子を公開しました。1枚目は太ももが写ったショットで、海を見ながらのんびりとした時間を過ごしたことがうかがえます。また、4枚目には全身が写ったショットも。タイトな白いミニワンピースから長く美しい脚が見えており、そのスタイルは圧巻の一言です。
美脚＆美背中が際立つ後ろ姿も17日の投稿でも、ドゥブロヴニクでの様子を伝えたマギーさん。ミニワンピースを着用した後ろ姿を披露しており、脚と背中の美しさが際立っています。ファンからは「夕日と海と美女」「ドラマチックで良い雰囲気」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
