ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ÂÇµåÄ¾·â¤·¤¿±¦Â¤Ï¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£´²ó¤ËÂÇµå¤¬±¦ÂÀ¤â¤â¤òÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢£´²ó£¹°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡¢£³»°¿¶Ìµ»Íµå¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡££¸²ó¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤ÆÂà¤¤¤¿¡£
¡¡£°¡½£³¤Î£´²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¥¢¥ë¥·¥¢¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ£¹£³¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£°¡¦£¸¥¥í¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬±¦ÂÉÕ¶á¤òÄ¾·â¤·¡¢°ìÎÝÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÊáµå¤¹¤ë¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£ÄË¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÂ¤ò¤Ò¤¤º¤ë»Ñ¤Ëµå¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¤¿±¦Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°¤ÈÆ±¤¸¡¢»àµå¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¥±¥¢¤ò¤·¤ÆÄÌ¾ï¤Î¾õÂÖ¤ËÁá¤¯Ìá¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ò¥¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ°¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÀÆü°Ê¹ß¡¢·Ð²á¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤ÅêµåÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡£²£±Æü¡ÊÆ±£²£²Æü¡Ë¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤êµÙÍÜ¡££²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¤«¤éÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Îº£µ¨ºÇ¸å¤Î£³Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£