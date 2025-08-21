紀文、カニカマ『The SURIMI』を発売 ブランドのフラッグシップに
紀文は、従来のカニカマのイメージと利用シーンを刷新した「オシャレに楽しく、料理がパッと華やかになる」がコンセプトの新商品『The SURIMI』を9月1日から新発売する。
【写真】美デコルテを披露したトリンドル玲奈
『The SURIMI』は、この春から訴求してきた“SURIMIブランド”のフラッグシップとなる商品。新開発の加熱装置を導入し、しなやかでほぐれやすく、繊維感があるカニカマに。アラスカ産のスケソウダラを100％使用。パッケージは分包タイプで利便性を増している。
1人あたりのカニカマの消費量が日本よりも多いと言われているフランスでは、カニカマがサラダやパスタ、パンの具材など多彩なメニューに取り入れられ、高く評価されている。この事実を日本に広め、これまで食材としてカニカマになじみがなかった層やライトユーザーの獲得を図り、新たな需要増とマーケットの拡大を狙う。
また、紀文食品初の試みとして、ロック・フィールドとコラボが実現。スタイリッシュでヘルシーなお惣菜を展開する「RF1」で『The SURIMI』を使用したメニューを期間限定で販売する。
21日には、『The SURIMI』新商品発表会も都内で実施。トリンドル玲奈がゲストで登場し、『The SURIMI』や、『The SURIMI』を使ったお惣菜の試食をして舌鼓を打っていた。
