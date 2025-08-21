びっくりドンキーのマロンデザート

　アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、毎年恒例で販売しているマロンデザートを27日から期間限定で販売する。

【写真】今年も秋もマロンを堪能！値段など商品概要

　今年も「秋栗の魅力をじっくり味わってほしい」という思いを込めて、秋限定のマロンデザートが登場。びっくりドンキー自慢の北海道ソフトクリームと秋の味覚マロンの多彩な甘み、まろやかさが織り成すぜいたくな味わいを展開する。

■メニュー詳細

『モンブランパフェ』

栗が香る芳醇な特製モンブランケーキがぜいたくに添えられたパフェメニュー。北海道ソフトクリームと塩キャラメルクリームに、今年からぷるぷるのわらび餅、コーヒービスケットがトッピングされ、秋らしい上品な味わい。

『マロンサンデー』※初登場

北海道ソフトクリームにマロンとビターキャラメルソースを合わせた、食後にぴったりな小さめサイズのマロン香るデザート。

『マロンシフォン』※初登場

ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキにマロンとビターキャラメルソースをあしらい、バニラアイスを添えた、秋を感じられるケーキデザート。びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選べる。

『ジョッキパフェ（マロン）』

たっぷりサイズの『ジョッキパフェ（マロン）』では、『モンブランパフェ』のトッピングに加え、バニラアイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせた満足感のある一品。家族や友人とシェアをしても。