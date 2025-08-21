びっくりドンキーのマロンデザートで季節を先取り “毎年恒例”秋デザートに2つの新メニュー
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、毎年恒例で販売しているマロンデザートを27日から期間限定で販売する。
【写真】今年も秋もマロンを堪能！値段など商品概要
今年も「秋栗の魅力をじっくり味わってほしい」という思いを込めて、秋限定のマロンデザートが登場。びっくりドンキー自慢の北海道ソフトクリームと秋の味覚マロンの多彩な甘み、まろやかさが織り成すぜいたくな味わいを展開する。
■メニュー詳細
『モンブランパフェ』
栗が香る芳醇な特製モンブランケーキがぜいたくに添えられたパフェメニュー。北海道ソフトクリームと塩キャラメルクリームに、今年からぷるぷるのわらび餅、コーヒービスケットがトッピングされ、秋らしい上品な味わい。
『マロンサンデー』※初登場
北海道ソフトクリームにマロンとビターキャラメルソースを合わせた、食後にぴったりな小さめサイズのマロン香るデザート。
『マロンシフォン』※初登場
ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキにマロンとビターキャラメルソースをあしらい、バニラアイスを添えた、秋を感じられるケーキデザート。びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選べる。
『ジョッキパフェ（マロン）』
たっぷりサイズの『ジョッキパフェ（マロン）』では、『モンブランパフェ』のトッピングに加え、バニラアイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせた満足感のある一品。家族や友人とシェアをしても。
