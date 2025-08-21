¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡È¥«¥Ë¥«¥Þ¡É¥«¥é¡¼¤ÎÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡¡³¤³°¤Î¡ØSURIMI¡Ù¿Íµ¤¤Ë¶Ã¤¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µªÊ¸¡ØThe SURIMI¡Ù¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡È¥«¥Ë¥«¥Þ¡É¥«¥é¡¼¤ÎÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà
¡¡¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÀÖ¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¡È¥«¥Ë¥«¥Þ¥«¥é¡¼¡É¤ÎÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ØThe SURIMI¡Ù¤Ï¥«¥Ë¥«¥Þ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¥«¥Ë¥«¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤¿¤ê¡£¤â¤È¤â¤Èµû²ðÎà¤¬¹¥¤¤Ç¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ÆÂÎ¤Ë¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¡ÈSURIMI¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ë¥«¥Þ¤Ê¤É¤ÎÎý¤êÊª¡£¡ÖÎý¤êÊª¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØSURIMI¡Ù¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£¡Ê³¤³°¤Ç¡ØSURIMI¡Ù¤¬¿Íµ¤¤È¡ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤¹¡ª¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤â»î¿©¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡£¤Û¤í¤Û¤í¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥«¥Ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ËÉÙ¤ÇÄã»é¼Á¡£¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢ÂÎ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µªÊ¸¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥«¥Ë¥«¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤òºþ¿·¤·¤¿¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢ÎÁÍý¤¬¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ØThe SURIMI¡Ù¤ò9·î1Æü¤«¤é¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¡ØThe SURIMI¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤éÁÊµá¤·¤Æ¤¤¿¡ÈSURIMI¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØThe SURIMI¡Ù¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î²ÃÇ®ÁõÃÖ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤Û¤°¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Á¡°Ý´¶¤¬¤¢¤ë¥«¥Ë¥«¥Þ¤Ë¡£¥¢¥é¥¹¥«»º¤Î¥¹¥±¥½¥¦¥À¥é¤ò100¡ó»ÈÍÑ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÊ¬Êñ¥¿¥¤¥×¤ÇÍøÊØÀ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥Ë¥«¥Þ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ë¥«¥Þ¤¬¥µ¥é¥À¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Ñ¥ó¤Î¶ñºà¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»ö¼Â¤òÆüËÜ¤Ë¹¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿©ºà¤È¤·¤Æ¥«¥Ë¥«¥Þ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤ä¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò¿Þ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×Áý¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¡£
