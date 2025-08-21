べたつく汗に湿気を帯びた肌。それは「体臭」につながっているかもしれません。実は、においが発生しやすい場所は全身にあります。適切なケアで夏を快適に過ごしましょう（イラスト：末続あけみ 取材・文・構成：島田ゆかり）

【図】あなたは大丈夫？「体のにおいチェックリスト」

皮脂が酸化しやすい中高年は注意

暑い時季は、汗のにおいや体臭が気になる人が多いでしょう。また、年齢を重ねて加齢臭が心配という声も多く聞かれます。そもそも、日本はにおいを感じやすい国だと指摘するのは田朋子先生です。

「複数の化学物質が混合することでつくられる《においの成分》は、空気中の水分と混ざって蒸発、拡散され、鼻でにおいとして感知します。つまり高温多湿の日本は、においが伝わりやすい環境だと言えるのです」（慶田先生。以下同）

とはいえ、体臭が強い人がいる一方で、そうでない人も。その違いは何なのでしょうか。

「汗や皮脂自体は無臭ですが、汗をかいたまま放置すると、皮膚にすみついている常在菌により分解され、その際に不快なにおい成分が生成されるのです。体臭の差は、垢や皮脂の量、常在菌の種類の違いなど。さらに、血液由来の原因もあります。食べたものやストレスなどにより血液中のにおい成分は変化するため、体臭が強い人とそうでない人がいるのです」

血液由来のにおいは、生活習慣が大きく影響するといいます。

「ストレスや疲労がたまると肝機能が低下。すると血液中にアンモニアが増加し、血管を通してアンモニア臭が皮膚から染み出してしまいます。これは別名『疲労臭』と呼ばれるもの。また、腸内環境が悪化すると悪玉菌の腐敗臭が血液に取り込まれて全身を巡り、体臭として体外に排出されることがわかっています。便秘がちな人は要注意です」

女性に多い悩みはデリケートゾーンのにおい

一方の加齢臭は、50代以降に増えてくる特有のにおいのこと。

「加齢により抗酸化力が低下すると、皮脂が酸化しやすくなり過酸化脂質が増加します。過酸化脂質が皮膚の常在菌に分解される際に『2-ノネナール』という物質が生成され、枯れ草や古本のような独特なにおいを発するのです。加齢臭というと中高年男性のイメージが強いかもしれませんが、閉経後の女性は皮脂を抑制する女性ホルモンが減るため、皮脂分泌が盛んになって加齢臭も増えてきます」

女性の悩みとして多いのが、デリケートゾーンのにおいです。

「膣も腸と同様に、細菌叢によって『膣内環境』が保たれています。しかし、女性ホルモンの減少によりバランスが崩れて悪玉菌が増加すると、においを発しやすくなる。加えてアンダーヘアに付着した尿や便も悪臭の一因になります。対策として、レーザー脱毛するのもひとつの選択です」

ほかにも頭皮や足、口臭など、体臭が発生しやすい場所は全身に存在します。（図参照）



「におわない体」に変えられる

「自分ではにおいに気づかなくても、周りの人が感じているケースは少なくありません。右にあるチェックリストで3つ以上あてはまる場合は、においのケアを始めましょう」

基本の対策は、皮脂や汗を放置しないこと。すぐに拭き取れば、皮膚表面から発生するにおいを防ぐことができます。

「ただし、普段から汗をかく機会が少ない人は汗腺の働きが弱く、常在菌のエサとなるたんぱく質・脂質濃度の高い汗が出やすくなるため、注意が必要です。体を動かす習慣を身につけると、水に近いサラサラの汗が出るようになります。また、皮脂の酸化を防ぐために、緑黄色野菜や緑茶など、ポリフェノールを含む抗酸化食品を積極的に摂るようにしましょう」

疲労やストレスをためない工夫も大切です。

「血液由来のにおいは体を洗っても落ちにくいため、内側からのケアしか対策はありません。食事や睡眠、ストレスケアなど生活習慣を見直して」

次回は、具体的なにおいケアを紹介します。