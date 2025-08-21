スズキの新しい「エブリイ」は“アウトドア映え”バッチリ！ ブラック塗装&専用デカールでレジャー感がアップした「Jリミテッド」登場【新車ニュース】
商用車のエブリイに個性派「Jリミテッド」が仲間入り！
エブリイ Jリミテッド「アイビーグリーンメタリック」カラー
スズキは8月20日、軽商用車「エブリイ」の特別仕様車「Jリミテッド」を発売した。ベースグレードは「エブリイ JOINターボ」と同等で、後席両側ワンアクションパワースライドドアとフルオートエアコンが装着されている。それに専用のデカールを追加したほか、ホイールキャップをガンメタリック塗装に変更するなど、個性的なルックスが魅力だ。
さらに、専用のLEDヘッドランプを採用し、ドアハンドルやバンパーなどを塗装してブラックにすることで、標準車とは異なる印象のデザインとし、趣味やレジャーシーンで幅広く活躍できる仕様となっている。
ボディカラーはアイビーグリーンメタリック、ツールオレンジ、デニムブルーメタリック、モスグレーメタリックの4色から選べる。
スズキ・エブリイ Jリミテッド｜カラーラインナップ
なお「エブリイ」は、経産省や国交省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」、国交省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。
●「エブリイ Jリミテッド」特別装備・仕様
・専用デカール
・フルホイールキャップ［ガンメタリック塗装］
・BピラーとCピラーをブラックに変更
・専用LEDヘッドランプ［ブラック塗装］
・ドアハンドル［ブラック塗装］（フロント、バックドア含むリヤ）
・バンパー［ブラック塗装］（フロント、リヤ）
・ドアミラー［ブラック塗装］
スズキ・エブリイ Jリミテッド バンパー【ブラック塗装】
SPECIFICATIONS
スズキ エブリイ Jリミテッド｜Suzuki Every J Limited
ボディサイズ：全長3395×全幅1475×全高1895mm
ホイールベース：2430mm
最小回転半径：4.1m
車両重量：950kg（FR）／1000kg（4WD）
乗車定員：4人
総排気量：658cc
エンジン：直列3気筒ターボ
最高出力：47kW（64ps）/6000rpm
最大トルク：95Nm（9.7kgf-m）/3000rpm
トランスミッション：CVT
駆動方式：FR／4WD
燃費（WLTCモード）：15.1km/L
税込車両価格：183万5900円（FR）／198万9900円（4WD）