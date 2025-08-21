商用車のエブリイに個性派「Jリミテッド」が仲間入り！

エブリイ Jリミテッド「アイビーグリーンメタリック」カラー

スズキは8月20日、軽商用車「エブリイ」の特別仕様車「Jリミテッド」を発売した。ベースグレードは「エブリイ JOINターボ」と同等で、後席両側ワンアクションパワースライドドアとフルオートエアコンが装着されている。それに専用のデカールを追加したほか、ホイールキャップをガンメタリック塗装に変更するなど、個性的なルックスが魅力だ。

さらに、専用のLEDヘッドランプを採用し、ドアハンドルやバンパーなどを塗装してブラックにすることで、標準車とは異なる印象のデザインとし、趣味やレジャーシーンで幅広く活躍できる仕様となっている。

ボディカラーはアイビーグリーンメタリック、ツールオレンジ、デニムブルーメタリック、モスグレーメタリックの4色から選べる。

スズキ・エブリイ Jリミテッド｜カラーラインナップ

なお「エブリイ」は、経産省や国交省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」、国交省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。

●「エブリイ Jリミテッド」特別装備・仕様

・専用デカール

・フルホイールキャップ［ガンメタリック塗装］

・BピラーとCピラーをブラックに変更

・専用LEDヘッドランプ［ブラック塗装］

・ドアハンドル［ブラック塗装］（フロント、バックドア含むリヤ）

・バンパー［ブラック塗装］（フロント、リヤ）

・ドアミラー［ブラック塗装］

スズキ・エブリイ Jリミテッド バンパー【ブラック塗装】

SPECIFICATIONS

スズキ エブリイ Jリミテッド｜Suzuki Every J Limited

ボディサイズ：全長3395×全幅1475×全高1895mm

ホイールベース：2430mm

最小回転半径：4.1m

車両重量：950kg（FR）／1000kg（4WD）

乗車定員：4人

総排気量：658cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：47kW（64ps）/6000rpm

最大トルク：95Nm（9.7kgf-m）/3000rpm

トランスミッション：CVT

駆動方式：FR／4WD

燃費（WLTCモード）：15.1km/L

税込車両価格：183万5900円（FR）／198万9900円（4WD）