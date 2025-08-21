気象台は、午後1時11分に、大雨警報（土砂災害）を鹿児島市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・鹿児島市に発表 21日13:11時点

薩摩地方では、土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日昼過ぎにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 22日明け方



■薩摩川内市

□大雨警報

・土砂災害

22日昼過ぎにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 22日未明



■薩摩川内市甑島

□大雨警報

・土砂災害

22日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水



3時間最大雨量 100mm

ピーク時間 21日昼過ぎ



■日置市

□大雨警報

・土砂災害

22日昼過ぎにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 35mm

ピーク時間 22日未明



■いちき串木野市

□大雨警報

・土砂災害

22日昼過ぎにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm



■南さつま市

□大雨警報

・土砂災害

22日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水



1時間最大雨量 45mm

ピーク時間 21日夜遅く



