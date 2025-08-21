ジョンマスターオーガニック×ハローキティ限定コラボが再登場♡9月1日発売

ジョンマスターオーガニックと世界中で愛されるハローキティが、再び夢のコラボレーションを実現しました。第1弾で即完売した人気のヘアブラシが新しい限定デザインで復活し、さらに爽やかなレモネードの香りが広がるトリートメントミストも初登場。髪と心をやさしく潤すアイテムは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。数量限定なので、早めのチェックがおすすめです♡

限定デザインのコンボパドルブラシ

コンボパドルブラシ〈ハローキティ 限定デザイン〉

価格：4,730円（税込）

コンボパドルブラシ ミニ〈ハローキティ 限定デザイン〉

価格：4,180円（税込）

ギフト人気の高い「コンボパドルブラシ」に、ハローキティ限定デザインが再登場。猪毛とトルマリン配合イオン毛をミックスしたブラシが髪をやさしく整え、まとまりのある美しいツヤ髪へ導きます。

デザインは、ハローキティが大切なものを両手に抱える愛らしいイラストや、ミミィとおともだちと一緒に過ごす温かなストーリーが描かれた特別仕様。

背面には名前や好きな文字を最大10文字まで刻印できるサービス*もあり、贈り物にも最適です。

*最大10文字まで。刻印サービスは、一部直営店舗では実施しておりません。詳しくは直営店舗までお問い合わせください。

資生堂オンラインストアとハローキティが初コラボ!プレゼントキャンペーンも実施♪

爽やかなレモネード香るミスト

価格：110mL・4,180円（税込）

夏の終わりから秋にかけて心地よく使える「G&C リーブインコンディショニングミスト レモネード〈ハローキティ 限定デザイン〉」が数量限定で登場。

シュッと吹きかけてブラシでとかすだけで、ヒマワリ種子油やブロッコリー種子油が髪のキューティクルを整え、一本一本をなめらかにコーティング。

乾燥や蒸れが気になる季節も、髪と頭皮を潤いで守ります。フレッシュでジューシーなレモネードの香りに包まれながら、サラツヤ髪をキープできるのも魅力です。

発売日と予約情報

今回の限定コラボアイテムは2025年9月1日（月）より発売されます。全国の直営店と公式オンラインストアで展開し、8月25日（月）から予約受付をスタート。

なお、公式オンラインストアでは刻印サービス付きのコンボパドルブラシのみ先行予約が可能です。

心と髪にハローキティの贈り物を♡

ジョンマスターオーガニックとハローキティのコラボレーションは、髪を美しく整えるだけでなく、笑顔とやさしさを届けてくれる特別なアイテム。数量限定のため、出会えるのは今だけ。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなラインアップです。キティの愛らしいデザインと爽やかな香りをまとって、毎日のヘアケアをもっと幸せなひとときにしてみませんか♪