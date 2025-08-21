懐かしいのにちゃんと役立つ！推しまくりたい暮らしの道具、「学校のほうき」
こんにちはparameguです。
家族がホッとできて楽しいお家暮らしを目指しています。
いつかは小さな喫茶店を開くのが夢で、Instagramでは日々のお家暮らしやカフェの様子を発信しています。
そんな我が家には「推し暮らしの道具」がいくつかあります。
とても推せる「暮らしの道具」があると、お掃除や家事がとても楽しくなること間違いなし！
今回はその中から「学校のほうき」をご紹介致します。
皆さんも小学生のあの頃、一度は見たり使ったりしたことがあるはずの学校のほうき。
わたしが学校のほうきを推すようになったのは、子供の行事で学校の掃除ボランティアをしたときです。
学校でのお掃除の際、久々に使ってみたらあらためて「なんと使いやすいんだ！」と感動したのがきっかけで、自宅でも使いたいと思い購入しました！
普段は玄関にDIYで作った板壁に、フックを設置して吊しています。
ちょっとレトロな学校をイメージして、ブリキのバケツや自然素材の他のお掃除道具と並べて。
どこかレトロな雰囲気もとても気に入っています。
自宅で使ってみて改めて感動。
小学生のころはあまり考えなかったのですが、今ならわかります。
掃きやすさが抜群で、しっかりと集まる！
柄が長いから？ほうきの部分が広いから？
理由はいろいろあるけれど、とにかくこのほうきが来てからお掃除がたのしくなりました。
ベランダは特に埃や外からのゴミが溜まりやすく、毎回掃除に苦戦していましたが、学校のほうきに変えてから、隅々も掃きやすくなりました。
ちりとりで集めるときにも、ゴミが散らばらず掃きやすいです。
私が使っているのは幅45cmのタイプですが、ほうき部分は32cm、60cmもあり、先だけ取り換えも可能なので、サスティナブル！
懐かしい気持ちになりながらもとっても役立つ学校のほうき。
値段も手頃で、ホームセンターやネットストアでも購入できます。
もし気になったら、ぜひ取り入れてみてくださいね。
読んでくださりありがとうございました。
作＝paramegu
