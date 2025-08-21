¡Ö¹û¤ì¤½¤¦¤Ë¡Ä¡×¸µ¥Ö¥é¥ó¥¡¼¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢ÃæÂ¼Ã£Ìéà¥ï¥ó¥Ô¡õ¥¬¥Á¥á¥¤¥¯á»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂºÙ¤¤¤Ã¡ª¡×¡Ö¥µ¥¤¥º¾Ð¡×¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×
¤Ó¤Ã¤·¤ê¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¶¯ÌÌ¡Ä¤Ê¤¼¤«¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê
¡¡¸µBLANKEY JET CITY¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢ÃæÂ¼Ã£Ìé¤Îà¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¤Ï¡¢½÷À4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¥«¥¤¥ò¥È¥Ó¥Þ¥ï¥Ã¥Æ¥ë¥ª¥ó¥Ê¥Î¥³¥¿¥Á¥Ë¡¡Æ´¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤¤ÇÉ¼êÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î°ìËç¡£¤Ó¤Ã¤·¤ê¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¶¯ÌÌ¤Î´é¡¢¤µ¤é¤ËÂ¼ó¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤È¤¤¤¦½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤â¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡ÖÆóÃúÌÜ¤Ë¤¤¤½¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ï¤¡¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¤©¡¼¡×¡ÖÈþµÓ¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¡Ö¹û¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥µ¥¤¥º¾Ð¡×¡Ö¥Ü¥¯¥Ï¥¢¥Ê¥¿¥Ë¥¢¥³¥¬¥ì¥Æ¥Þ¥¹¡×¡Ö¥¯¥»¶¯¡×¡ÖÃ£Ìé¤µ¤óºÇ¹â¡Á¡×¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡Ö¥¿¥Ä»Ò¤µ¤ó¡¢ÂºÙ¤¤¤Ã¡ª¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¿Í¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£