J1アビスパ福岡のFW藤本一輝（27）の切れ味が増している。左サイドで得意のドリブルを生かし、直近2試合連続でアシストをマーク。約1カ月ぶりのホームとなる23日の清水戦では、勝利に導く活躍を目指す。

サポーターが待ちわびた本拠地での試合は、前回対戦で1―3と完敗した清水が相手となる。藤本は「前期負けていますし、久々にホームでやれるので、圧倒してひたすら攻撃できるような試合展開にしたい」と意気込んだ。

前節の鹿島戦ではDF安藤智哉（26）との連係で相手守備を崩し、FW碓井聖生（24）の先制ゴールをお膳立て。5―2で快勝した前々節の川崎戦では決勝点となるPKを獲得するなど全5得点に絡んだ。

金明輝監督がコーチを務めていたJ1町田から今季、故郷の福岡に加入。一時故障で離脱した時期もあったが、ここにきて存在感が増している。攻め上がる機会が増えた安藤智哉ら、周囲とのコンビネーションが高まっていることも好調の要因の一つだ。東アジアE-1サッカー選手権で日本代表としてプレーした安藤とは「結構、コミュニケーションが取れて、お互いやりたいことは分かっているので、そこがいい感じでプレーできているのかな、と思う」とうなずく。8戦負けなしと好調のチームをけん引する地元出身のドリブラーが、熱いゲームを演出する。（伊藤瀬里加）