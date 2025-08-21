火を使わず簡単！たんぱく質もとれて腹持ちもいい「サバ缶のカンタン冷や汁」
多くの食材を一度に摂ることができ、満足感がでやすいスープは、食生活を整えるためにとても優秀な料理法だそう。そこに腸内環境を整える要素を加えたら…。
インナービューティプランナーの木下あおいさんが監修した「美腸栄養スープ」は、腸内環境を整えて体全体の健康と美しさをサポートする独自の「美腸栄養学(R)」に基づいて作られたスープです。
魔法の腸活スープともいわれる「美腸栄養スープ」から、夏にぴったりのレシピをご紹介します！
※本記事は木下あおい監修の書籍『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』から一部抜粋・編集しました。
■さっぱりなのに、タンパク質がしっかりとれる「さば缶のカンタン冷や汁」
【材料】2人分
木綿豆腐……1/2丁（150g）
きゅうり……1/2本（約50g）
さば水煮缶……1/2缶（内容量200gのもの）
塩……ひとつまみ
しょうが（すりおろし）……5g
白すりごま……大さじ3
水……200ml
みそ……大さじ2
大葉（せん切り）……5枚分
みょうが（せん切り）……2個分
【作り方】
1. 豆腐はキッチンペーパーに包み、水けをとる。きゅうりは薄切りにして塩をまぶし、しんなりしたら水けをしぼる。
2. ボウルにさば缶を中の汁ごと入れ、軽くくずし、しょうが、すりごま、水を入れ、みそを溶き入れる。
3. 豆腐を手でくずし入れ、きゅうりを加え、全体をやさしく混ぜ合わせる。
4. 器に盛り、大葉とみょうがをのせる。
【Point】
◆レシピ制作／川口美優
火を使わず、簡単に栄養がとれるスープです。さっぱり食べられて濃厚さもあり、腹持ちもバツグン。タンパク質もしっかりとれます。トッピングの大葉とみょうがはたっぷりのせるのがおすすめです。
◆監修／木下あおい
日本インナービューティーダイエット協会代表。管理栄養士。2児の母。2012年より、日本最大「根拠ある腸活」美腸食専門家機関として美腸栄養学® を教え、生徒数累計16000名超。インナービューティーダイエットクッキングサロン、直営2校（東京、愛知）、認定校53校（北海道〜九州）。
監修＝木下あおい／『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』