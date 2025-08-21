¡Úò¿ ¼ò ºè ¿ù¶Ì¡Û¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤Î²°Âæ¥á¥·¤¬ÅÐ¾ì!¡Ø¿ù¶Ì¤Î½©º×¤ê¡Ù³«ºÅ!
¡Öò¿ ¼ò ºè ¿ù¶Ì¡×¤Ï8·î20Æü¤è¤ê¡¢¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¿ù¶Ì¤Î½©º×¤ê¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ø¿ù¶Ì¤Î½©º×¤ê¡Ù¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Í¥¿¤ò¤·¤ã¤ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤ª¤Ï¤®¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡ÖËÜËîÃæ¤È¤íÆþ¤ê¡¢¤Þ¤°¤í¤Î¤ª¤Ï¤®¡×¡£
Ãæ¤Ë¶´¤ó¤ÀÂçÍÕ¤ÎÉ÷Ì£¤Ë¡¢ÀÖ¿È¤È»é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤ËÜËî¤ÎÃæ¤È¤í¤ä¥¤¥ó¥ÉËîÀÖ¿È¡¢¤Í¤®¤Þ¤°¤í¤Î»Ý¤ß¡¢¿©´¶¤ÎÎÉ¤¤¹ï¤ß¤¿¤¯¤¢¤ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤°¤í¤Î¤ª¤Ï¤®¤ÏÃ±ÉÊ¤ÎÂ¾¡¢¤Þ¤°¤í¤äÂä¤Ê¤É¤Î»É¿È¤ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤Þ¤°¤í¤Î¤ª¤Ï¤®¤â¤Î¤Ã¤¿ ¿ù¶Ì¤ÎÊõÁ¥¡×¤Ç¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ù¶Ì¤é¤·¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿²°Âæ¥á¥·¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçºåÌ¾Êª!¥¤¥«¾Æ¤ ¿ù¶ÌÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢ÍÈ¤²¤¿¥¤¥«¾Æ¤¤ÎÃæ¤Ë²«¿È¤òßÕ¤Ã¤Æ¶´¤ß¡¢»Å¾å¤²¤ËXO¾ß¤È¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡¢¤¿¤³¾Æ¤¥½¡¼¥¹¤òº®¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡¢¤ª¼ò¤Î¥¢¥Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¡£
¡ÖÂ¤¬À¸¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤¿¤³¾Æ¤¡×¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÙ¤Ë¹¥É¾¤Ê¤¿¤³¾Æ¤¤È¥¿¥³¤µ¤ó¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î°ì»®¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë»×¤¦Â¸Ê¬³¤Ï·¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡¢³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¥«¥Ä ¤Û¤ó¤Î¤ê¥Á¡¼¥º¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
³¤Ï·¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿³¤Ï·¤òÅ»¤ï¤»¤¿³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¥«¥Ä¤ò¡¢¥Á¡¼¥º¤ÈXO¾ß¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ËÉÕ¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£³¤Ï·¤ò³¤Ï·¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢È¤µÙ¤á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥¢¥¸¤Î¤Ê¤á¤í¤¦¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÎÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë½Ð°©¤¤¡£¡×¤ä¡Ö¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÅ·¤×¤é¡×¤ÎÂ¾¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖSakabayashi Sushi Tavern Back Bay¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÍÈ¤²ºÙ´¬¤ »Ý¿É¤Í¤®¤Þ¤°¤í¡×¤Ê¤É¤Î³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤âÆüËÜ¤Î¿ù¶Ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÆ±Æü¤è¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê½ÏÀ®¤Ë¤è¤ê½À¤é¤«¤µ¤ÈÌ£¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤¿¤´¤Î¤Þ¤Ä ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤µ¤µ¤é Îä²·¡×¤¬¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ø¿ù¶Ì¤Î½©º×¤ê¡Ù¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ËÜËîÃæ¤È¤íÆþ¤ê¡¢¤Þ¤°¤í¤Î¤ª¤Ï¤®[2´Ó]
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢ËÜËîÃæ¤È¤íÆþ¤ê¡¢¤Þ¤°¤í¤Î¤ª¤Ï¤®[2´Ó]¡£385±ß¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯8·î20Æü~´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
¤Þ¤°¤í¤Î¤ª¤Ï¤®¤â¤Î¤Ã¤¿ ¿ù¶Ì¤ÎÊõÁ¥
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¤Þ¤°¤í¤Î¤ª¤Ï¤®¤â¤Î¤Ã¤¿ ¿ù¶Ì¤ÎÊõÁ¥¡£2,189±ß¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢8·î20Æü(¿å)~´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
ÂçºåÌ¾Êª!¥¤¥«¾Æ¤ ¿ù¶ÌÆÃÀ½¥½¡¼¥¹
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢ÂçºåÌ¾Êª!¥¤¥«¾Æ¤ ¿ù¶ÌÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¡£319±ß¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢8·î20Æü~´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
Â¤¬À¸¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤¿¤³¾Æ¤[3¸Ä]
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢Â¤¬À¸¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤¿¤³¾Æ¤[3¸Ä]¡£429±ß¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯8·î20Æü~´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡¢³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¥«¥Ä ¤Û¤ó¤Î¤ê¥Á¡¼¥º¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡¢³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¥«¥Ä ¤Û¤ó¤Î¤ê¥Á¡¼¥º¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡£495±ß¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢8·î20Æü(¿å)~´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÍÈ¤²ºÙ´¬¤ »Ý¿É¤Í¤®¤Þ¤°¤í
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÍÈ¤²ºÙ´¬¤ »Ý¿É¤Í¤®¤Þ¤°¤í¡£
385±ß¡£
¥¢¥¸¤Î¤Ê¤á¤í¤¦¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÎÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë½Ð°©¤¤¡£
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¥¢¥¸¤Î¤Ê¤á¤í¤¦¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÎÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë½Ð°©¤¤¡£462±ß¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢8·î20Æü~´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÅ·¤×¤é
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÅ·¤×¤é¡£495±ß¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢8·î20Æü~´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆüËÜ¼ò ¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤¢¤¿¤´¤Î¤Þ¤Ä ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤µ¤µ¤é Îä²·
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¤¢¤¿¤´¤Î¤Þ¤Ä ½ãÊÆ¶ã¾ú ¤µ¤µ¤é Îä²·¡£495±ß¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢8·î20Æü~´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
ÎÁÍý¤ÎÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿©»ö¤ò¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Öµæ¶Ë¤Î¿©Ãæ¼ò¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¼òÂ¢¤¬¾ú¤¹¡¢¤Ò¤È²Æ±Û¤¨¤¿Å¬ÅÙ¤Ê½ÏÀ®¤Ë¤è¤ê½À¤é¤«¤µ¤ÈÌ£¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ª¼ò¡£
