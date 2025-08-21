ミセスの「一番くじ」8．30発売！ デビュー10周年を記念したアクリルライトなどが当たる
Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念した「一番くじ」が8月30日（土）の7時00分から「ローソン」で発売される。
【写真】B賞のキャンバスボードは実写！ ミセス「一番くじ」ラインナップ一覧
■ミセスの魅力を存分に楽しめる
今回登場する「一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS」は、全6等級28種（うちシークレット1種）＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
Mrs. GREEN APPLEの「一番くじ」が発売されるのは今回が2回目で、デビュー10周年を記念し、アクリルライト、キャンバスボード、デフォルメフィギュア、アクリルペンスタンド、ラバーコレクション、クリアファイル＆ステッカー、クッションがラインナップとなっている。
A賞は、デビュー10周年記念のコンセプトフォトをデフォルメしたPUNYBEANSのアクリルライト。B賞は、同じくコンセプトフォトを楽しめるキャンバスボード。メンバーをデフォルメしたPUNYBEANSのミニフィギュアやアクリルペンスタンドもラインナップ。
このほかにも、カバンなどのアクセサリーやコースターとしても使えるラバーチャーム、ケーブルなどをまとめるのに便利なラバータイや、クリアファイルとステッカーのセットも用意されている。いずれもMrs. GREEN APPLEの魅力を存分に楽しめる品々がそろう。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、柔らかい手触りが気持ちいいオリジナルデザインのクッションを用意。B賞と同仕様のキャンバスボードと、D賞と同仕様のPUNYBEANSアクリルペンスタンドの豪華全種セットが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
