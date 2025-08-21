お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が20日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。前週の放送を振り返った。

前週ゲストで登場したタレントのあの、お笑いタレントのR藤本との会話をについて回顧。 「私に斬りかかってきた刃、受けながら放送してましたけれども」と前置きして「一番。俺の心臓に刀が突き刺さったのが…R藤本が俺に言った“お前も、あのが売れたから呼んだんだろ”っていう言葉」だったと告白した。

「あいつがサラッと、立つこともなくしれっと俺に…実は心臓に1番近かったです」と苦笑。「あのちゃんとは組み手をしてる感じだったけど、スッと…ベジータでもなく限りなく藤本に近い感じで“お前も、あのが売れたから呼んでんだろ。気持ち悪い”って。アレが実は刀としては1番深く入りました」と語った。

「あまりに深かったのでリアクションも薄いし…終わった後に言おうと思った。藤本お前なんだ？って」と話すも「でも言わなかった」と回顧。「この1週間で1番傷ついてます」と振り返っていた。