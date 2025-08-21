◇第107回全国高校野球選手権第14日 準決勝 山梨学院 4―5 沖縄尚学（2025年8月21日 甲子園）

23年選抜覇者の山梨学院は沖縄尚学に4―5で逆転負けし、山梨県勢初の決勝進出はならなかった。

山梨学院は初回2死二塁から4番・横山悠（3年）の右前適時打で先制。横山は初戦となった2回戦の聖光学院（福島）戦の第4打席から四死球と犠打を挟み、大会タイ記録となる8打数連続安打をマークした。その裏、“二刀流”の先発投手・菰田陽生（2年）が同点に追いつかれると、2回からは左腕の檜垣瑠輝斗（2年）が登板。腕を気にするしぐさを見せていた菰田は一塁へ回った。

3回の第2打席は中飛に倒れ、新記録を逃した横山は5回、1死満塁からの三ゴロが敵失を誘って2点を勝ち越し。山梨学院は6回にも敵失で追加点を挙げ、4―1とリードした。

しかしその裏、檜垣が3連打を浴びた上に失策も重なり、一挙3点を失って同点に。檜垣が7回に長短打を打たれて勝ち越し点を与え、打線は9回2死から3番・梅村団（3年）、横山の連打で一、二塁と粘ったものの、あと一本が出なかった。