【台風情報】熱帯低気圧が「台風12号（レンレン）」に 九州を直撃か 九州南部は線状降水帯発生の可能性も 今後の進路は【台風いつどこへ？今後16日間＆24時間の天気予報シミュレーション 気象庁 21日午後1時10分更新】
気象庁は、きょう（21日）午前9時、九州の西にある熱帯低気圧が、台風１２号に発達したと発表しました。
▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション
台風１２号はきょう（２１日）正午には薩摩川内市の西南西にあって
ゆっくりした速さで東へ進んでいます。
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心の南側１５０キロ以内と北側１１０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
台風の中心は、
あす（２２日）午前０時には
薩摩川内市付近
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
あす（２２日）正午には
宮崎市付近
中心の気圧は１００８ヘクトパスカル
が予想されます。
全国各地への天気の影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
九州南部では、線状降水帯による大雨災害発生の可能性が
［雨の予想］
九州北部地方、九州南部では２２日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。
台風の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続いて、総降水量が多くなるおそれがあります。
きょう（２１日）正午からあす（２２日）正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、
九州北部地方 ８０ミリ
九州南部 ２５０ミリ
その後、あす（２２日）正午から２３日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、
九州北部地方 ６０ミリ
九州南部 １５０ミリ
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。
線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。
九州南部 鹿児島県（奄美地方を除く）
きょう（２１日）夕方からあす（２２日）夕方にかけて
［風の予想］
九州南部ではあす（２２日）にかけて強い風の吹く所があるでしょう。台風の接近に伴い、急に風が強まるおそれがあります。
きょう（２１日）に予想される最大風速（最大瞬間風速）
九州南部 １８メートル （２５メートル）
あす（２２日）に予想される最大風速（最大瞬間風速）
九州南部 １８メートル （２５メートル）
［波の予想］
九州南部ではあす（２２日）にかけて、うねりを伴い波の高い所があるでしょう。
きょう（２１日）に予想される波の高さ
九州南部 ３メートル うねりを伴う
あす（２２日）に予想される波の高さ
九州南部 ３メートル うねりを伴う
［防災事項］
あす（２２日）にかけて、九州南部では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、九州北部地方では注意・警戒してください。また、強風、高波、高潮、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
九州エリアの今後24時間の予報は？
【画像⑩～⑯】は、九州各地の今後24時間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。